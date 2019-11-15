Мода на экологичное: энергосберегающие шины хотят сделать заметнее на дорогах

Евросоюз согласовал новую маркировку, чтобы клиенты быстрее распознавали экономичные модели.

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С 2021 года шины должны быть более четко маркированы, чтобы потребители могли легко выбирать энергосберегающие модели, об этом в четверг объявила Европейская комиссия.

Впервые такие шины появились на электромобилях, где очень важен запас хода. В угоду эффективности их делают более узкими и жесткими, что, правда, никак не добавляет им комфорта и управляемости, но они действительно чуть экономичнее, что позволяет экоактивистам чувствовать свою ответственность за климат планеты. Среди плюсов таких шин — их незначительное истирание, а по последним исследованиям, именно это дает 500 000 тонн микропластика в воздухе в ЕС каждый год.

В дорожном движении все время растет потребление энергии, а вслед за этим увеличивается выброс парниковых газов. Принцип работы энергосберегающих шин заключается в сокращении сопротивления качению всеми доступными способами. По оценкам комиссии, сопротивление качению шин составляет от 20 до 30% потребления топлива. Если его снизить, автомобиль станет экономичнее, а выбросы снизятся. Теперь чиновники договорились с парламентом ЕС и государствами ЕС, что информация на шинах должна быть более заметной и точной, чтобы покупатели сразу понимали, что перед ними.

Таким образом, Евросоюз хочет ввести в моду энергосберегающие шины. О том, что при этом придется пожертвовать комфортом и отчасти безопасностью, говорить не принято, а вот насколько существенно при их применении можно уменьшить вред, наносимый экологии, рассуждают много и с удовольствием.

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