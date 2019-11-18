Геометрия безопасности: на российских дорогах могут появиться квадратные светофоры — журнал За рулем

Геометрия безопасности: на российских дорогах могут появиться квадратные светофоры

Экспертный центр Probok.net разработал новый вид светофоров. Утверждается, что установки с квадратными делениями будут лучше видны издалека.

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Автор идеи глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский пояснил, что первые световые сигнализаторы нестандартной формы разместят сначала на нескольких улицах Москвы.А потом запуск квадратных светофоров состоится в других крупных городах. Оправданность появления подобных устройств он объяснил так:

«Сейчас у современных светофоров круг встроен в квадрат. Получается, что из-за этого мы теряем площадь свечения и дальность. Если даже в таких же светофорах мы будем делать квадраты, водители будут их лучше воспринимать. Ведь водители не смотрят на форму, они смотрят на цвет».

Все мы давно привыкли к круглому дизайну, и поэтому нововведение может быть встречено некоторыми участниками дорожного движения в штыки. Однако Шумский считает, что это дело времени, а привычное — не значит рациональное. Он напомнил журналистом, что круглая форма сигналов была обусловлена тем, что в светофорах использовались круглые лампы накаливания.

«Но сейчас светофоры диодные, поэтому площадь свечения неэффективно пропадает. Новые светофоры проще и дешевле в производстве, более заметны и эффективны. Информативная площадь нового светофора возрастает на 40–50%», — сказал эксперт.

  • А скоро нас ждут изменения в знаках и разметке.

Фото: Probok.net

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