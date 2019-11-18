Как экономить на отоплении салона? Освещать его красным светом!

В электромобилях отопление отнимает много энергии, сокращая запас хода. Инженеры нашли интересный выход из положения.

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Прототип Ford Transit Smart Energy Concept, представленный в Амстердаме в апреле 2019 года, адаптирует цвет освещения салона к текущей температуре салона. Исследования, проведенные в Национальной лаборатории возобновляемой энергии в США, показали, что охлаждение или обогрев электромобиля сокращают его зарядку до 50%. Поэтому компания Ford исследует, как внутреннее освещение автомобиля может косвенно повлиять на дальность хода электромобиля.Освещенность автомобиля меняется автоматически: электроника выбирает синий свет, когда кондиционер охлаждается, и красный — когда включен обогреватель. Переменное освещение подсознательно влияет на температурные ощущения пассажиров: красный свет мозг связывает с успокаивающим теплом, а синий — с приятным охлаждением. В результате этих световых эффектов пассажиры реже используют кондиционер и обогрев салона, таким образом, это способствует увеличению дальности хода.

Концепция Ford Transit Smart Energy была разработана инженерами Ford в Техническом центре в Кельне-Меркених. Они испытали концептуальный автомобиль: водитель мог контролировать соответствующий температурный режим всех пассажирских сидений с экрана центральной консоли. Для пассажиров была создана обстановка зимнего дня при 0 градусов по Цельсию и летнего дня при 30 градусах по Цельсию. Им включали соответствующую подсветку салона и просили оценить «цветовую симуляцию», было ли им слишком жарко или слишком холодно в ходе эксперимента. В ходе теста цветовая подсветка привела к снижению энергопотребления на 3,3% при охлаждении и 2,5% при обогреве салона.

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Фото: Ford