Это гениально: вот так можно видеть сквозь передние стойки!

Девочка-подросток изобрела простую систему, которая может спасти много жизней.

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Водители нередко не замечают пешеходов или даже автомобили из-за широких передних стоек, которые закрывают часть обзора. Иногда это становится причиной аварии. Юная Алайна Гасслер из США, которой исполнилось всего 14 лет, придумала, как можно расширить зону видимости для водителя, сконструировала рабочий прототип системы и успешно его протестировала. Работу под названием «Повышение безопасности автомобиля путем устранения слепых пятен» она представила на конкурсе Broadcom MASTERS и получила первый приз — 25 тыс. долларов.

Система Алайны состоит из веб-камеры, закрепленной в основании передней правой стойки автомобиля, возле зеркала заднего вида, и проектора, расположенного над креслом водителя. Внутренняя часть стойки обшита специальным материалом, который отражает свет только в сторону его источника. Таким образом, проекция не мешает переднему пассажиру.

Со слов Алайны Гасслер, сложнее всего было сфокусировать проектор на столь близком расстоянии, для чего ей пришлось изготовить особые детали на 3D—принтере.

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Фото, видео: Youtube