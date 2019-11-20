5 вариантов, куда деть старые шины и не попасть на штраф

Избавиться от отработанной старой резины бывает непросто, найти ей новое применение — еще тяжелее. При этом следует помнить, что бросать ее где попало противозаконно.

Ежегодно в России скапливается порядка 800 тысяч тонн использованных шин. Но пока только малый процент обретает вторую жизнь. Вот, например, в этом году стараниями «ЭкоШинСоюза» было отправлено на переработку 70 тысяч тонн. И для России это большое достижение, поскольку до 2017 года эта категория отходов почти никак не учитывалась и практически не сортировалась. Сейчас же в старые шины, так же как и в стекло, пластик, бумагу, пытаются вдохнуть новую жизнь. Мы предлагаем вам 5 вариантов экологичного подхода к отработавшим свое покрышкам.

1. Сдать резину в шиномонтаж

Минус: могут не взять, поскольку не имеют точек сбыта.

Плюс : если возьмут — это почти гарантия того, что отправят на переработку. Кстати, появилась инициатива размещать узнаваемые баннеры у тех шиномонтажей, которые работают напрямую с фирмами, утилизирующими этот вид мусора. Надпись на нем будет примерно следующего содержания: «Сдаем куда надо».

2. Бросить в специальный контейнер

Минус : их всего 350 по стране.

Плюс : в крупных городах они есть — их геолокацию уже нанесли на специальную карту, и скоро она будет в свободном интернет-доступе.

3. Продать

Минус : замучаетесь искать покупателя.

Плюс : есть шанс его все же найти и заработать.

4. Сделать клумбу

Минус : не очень эстетично.

Плюс: незатратно.

5. Устроить из покрышек своеобразный шлагбаум, к примеру на дачном участке

Минус, плюс : смотри пункт 4.

Кстати, в сфере обращения с данным видом отходов грядут серьезные перемены, причем на законодательном уровне. Минприроды намерено ввести мораторий на самостоятельную реализацию РОП (расширенной ответственности производителя). То есть вопрос сбора, утилизации и переработки шин уже не будет в ведении производителей и импортеров шин, которые на сегодняшний день используют свои механизмы сбора. Законодатели хотят отдать все на откуп единому монополисту. Экосбор соответственно увеличится. Производители и импортеры начнут платить за утилизацию в 8 раз больше, чем платят сейчас. Их это, разумеется, не радует. Кстати, на сегодняшний день каждый производитель шин тратит в России на их утилизацию примерно 200 миллионов рублей в год.

Уточним и напомним: принцип РОП законодательно введен в России 1 января 2015 года и предполагает, что производитель и импортер самостоятельно утилизируют произведенную продукцию, которая утратила потребительские свойства. Цель РОП понятна. Это снижение объема отходов и обеспечение максимальной вторичной переработки. Для выполнения этих требований в 2017 году как раз и была создана некоммерческая ассоциация «ЭкоШинСоюз».

Что создают в России из старых шин?

Термоэластопласты. Полимерные материалы с высокоэластичными свойствами. Резиновую крошку, которую можно сделать элементом дорожных покрытий. Аналоги каучука. Альтернативные источники энергии.

Имейте ввиду

В соответствии со статьей 8.2 КоАП РФ за сжигание, захоронение старых покрышек предусмотрен штраф:

для физических лиц — от 1000 до 2000 рублей ;

; для должностных лиц — от 2000 до 30 000 рублей ;

; для индивидуальных предпринимателей — от 2000 до 50 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — от 10 000 до 250 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Выявление и пресечением таких правонарушений занимается государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации. Если в результате сжигания покрышек был причинен вред здоровью человека, то к нарушителю применяется уголовная ответственность.

Интересная статистика

С 2017 по 2019 год в стране было утилизировано 130 тысяч тонн отработанных шин. В России ежегодно образуется порядка 800 тысяч тонн отработанных шин. В результате деятельности «ЭкоШинСоюза» установлено около 350 спецконтейнеров в России для сбора шин на утилизацию, вовлечено более 950 шиномонтажных центров. «ЭкоШинСоюз» сейчас работает с девятнадцатью утилизаторами (переработчиками). На то, чтобы полностью избавить страну от старых покрышек, может уйти не менее 20 лет.

А что, если оставить всесезонку за зиму?

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