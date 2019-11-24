Сумасшедшая популярность: на Cybertruck Tesla собрано уже 200 000 предзаказов

А ведь автомобиль представили только в четверг. Впрочем, творения Илона Маска неизменно пользуются популярностью.

Помните, насколько интересной была презентация Теслы Кибертрак? Мало того, что автомобиль, мягко говоря, весьма революционного дизайна, да еще, демонстрируя прочность кузова и стекла, человек с кувалдой легко разбил это самое стекло, на что Маск лишь пожал плечами, дескать, всякое бывает. И если кто-то решил, что презентация провалилась, он страшно ошибся: на новинку Теслы образовался ажиотажный спрос. Автопроизводитель за считаные часы собрал больше предзаказов на электрический Cybertruck, чем Ford на свою новинку, представленную недавно, — маслкар Mustang Mach-E.

Пикапы в США значительно более популярны, чем седаны, таким образом, можно предположить, что Кибертрак по числу предзаказов легко побьет седан Тесла Model 3.

Как пишут американские СМИ, отслеживающие резервирование автомобиля по Твиттеру, у пикапа Tesla уже может набраться более 200 000 предзаказов.

Ясно, что это лишь приблизительная информация, но уже видно, сколько шума наделал Cybertruck. Вероятно, Тесла скоро поделится информацией, сколько предзаказов собрано.

Впрочем, потенциальные клиенты ничем не рискуют, стоимость бронирования составляет всего 100 долларов, и в случае отказа деньги легко вернут.

Цены на пикап Cybertruck варьируются от 39 900 долларов (чуть более 2,5 млн рублей) до 69 900 долларов (около 4,46 млн рублей), а поставки «живых» машин обещают в конце 2021 года.

Иногда автомобили Тесла играют с владельцами в странные игры: так, утром 3 сентября мобильное приложение заперло владельцев Tesla в их машинах.



Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu/ТАСС и Tesla