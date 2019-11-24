Пикап Tesla уже превратили в кемпер

Из представленного на этой неделе электропикапа Cybertruck сделали прекрасный дом на колесах с палаткой и кухней.

Илон Маск, как и обещал, шокировал мир своим пикапом Tesla Cybertruck. Его дизайн, возможно, самый спорный из всех когда-либо существовавших, но отказать автомобилю в практичности нельзя.

Мало того, что пикап невероятно прочен, так он еще имеет огромную грузоподъемность, а его кузов оснащен внешними розетками для питания электроинструмента и не только.

Из такого пикапа не грех сделать кемпер! И вот он перед вами, правда, пока только в виде рисунка. Но рисунок этот создал не какой-то сторонний художник, а дизайнер Tesla. То есть компания предполагает выпуск такой версии автомобиля, оснащенной палаткой и кухней на открытом воздухе.

Этот рисунок Cybertruck был среди официальных фотографий новинки, сопровождающих релиз. Может быть, изображение предназначено только для демонстрации одной из возможностей оснащения Cybertruck. Тем не менее в компании знают, насколько популярен сегодня оверлейдинг, и первое, о чем подумают люди, будет: «О! Из него получится отличный кемпер! Надо брать!».

На снимке Cybertruck уютно расположился на лесной поляне среди секвой — типичный пейзаж Северной Калифорнии. Кунг пикапа откинут, а в кузове расположена большая кровать, накрытая палаткой. Из заднего бампера выдвинута кухня, похожая на ту, которую Rivian разработал для своего пикапа R1T. Она оснащена двухконфорочной электрической плитой и разделочным столом. Ни раковины, ни кулера нет. Но это лишь рисунок без описания и пояснений, демонстрирующий, что можно было бы сделать из пикапа.

На доработку идеи есть достаточно времени, поскольку производство Tesla Cybertruck начнется не раньше конца 2021 года, а его версия с 800-километровым запасом хода появится не ранее 2022 года.

Представленный пикап Теслы всего за пару дней набрал несколько сотен тысяч (!) предзаказов — его стоимость ниже цены аналогичных дизельных и бензиновых пикапов: от 2,5 млн рублей.

Фото: Tesla