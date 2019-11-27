Они настоящие: волки преградили дорогу автомобилю

Джеком Николсоном на съемках фильма «Волк» почувствовал себя водитель автомобиля Toyota, который ехал по ночной дороге в сторону Москвы из подмосковного поселка Большие Вяземы. Он увидел впереди два силуэта и остановился. Перед машиной стояли лесные звери, которых давно уже не встречали в этих местах.

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Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин отметил, что волки для столичного региона большая редкость. Они перевелись в Подмосковье еще в середине прошлого века, когда на них была разрешена охота. Теперь же лесных хищников можно встретить разве что в волчьем питомнике на окраине области — там волонтеры кормят и лечат волков со всей страны. Какие-то из них попали в капканы, какие-то состарились в зоопарках, какие-то были выкуплены у охотников.

По мнению Добрушина, животные, которых встретил автомобилист в Больших Вяземах, могли содержаться в неволе. Возможно, бывший хозяин решил выпустить их в дикую природу. Есть и вторая версия: мужчина встретил не хищников, а волкособов (гибрид собаки и волка).

— Второй вариант намного опаснее, так как дикое животное никогда не нападет на человека, если его не тревожить, — предупреждает Добрушин. — А волкособ вполне может, так как у него нет страха перед людьми. В любом случае жителям не стоит подходить к животным и кормить их, потому что итог такой встречи может быть непредсказуемым.

Пес управлял машиной целый час — бывает и такое!

Фото: Вконтакте