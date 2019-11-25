Пес управлял машиной целый час. Пострадал лишь почтовый ящик

Наблюдавшая за этим местная жительница решила, что собака достойна водительской лицензии — так как водит автомобиль лучше, чем иные двуногие.

Этот забавный случай произошел в штате Флорида (США). Владелец лабрадор-ретривера случайно заехал в тупик, и это заставило его выйти из машины. Дверь захлопнулась, а внутри остался пес по кличке Макс, который свободно перемещался по салону. Он случайно задел рычаг коробки передач и включил задний ход.

Как назло, на брелоке от машины села батарейка. Мужчине пришлось вызвать на помощь полицию, однако и те ничего не смогли сделать, пока авто наконец не въехало в почтовый ящик.

Анна Сабол, живущая напротив тупика, рассказала, что начала наблюдать за странными «пончиками», которые выделывал автомобиль, после того как залаяли ее собаки. Женщина выглянула в окно и увидела полицейских, которые в замешательстве бродили вокруг и ничего не предпринимали.

Ей потребовалось определенное время, чтобы понять, что за рулем собака. Машина остановилась после того, как въехала на газон и врезалась в почтовый ящик. На операцию по вызволению хвостатого пленника ушло около часа. Офицеры в итоге все-таки открыли дверь.

«Видимо, нужно дать этой собаке лицензию», — сказала Анна Сабол полицейскому. «Он ездит лучше, чем некоторые люди, которых я видела на дорогах здесь».

Никто не пострадал, а владелец собаки обещал компенсировать ущерб. В полицейском управлении Порт-Сент-Люси сообщили, что пес получил лишь незначительные ушибы. Макса в отчете описывают как «прекрасного, здорового и счастливого» пса.

Этот китайский песик сумел даже освоить правила дорожного движения и переходит строго по «зебре».



Видео: YouTube