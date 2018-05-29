Какие машины чаще всего оказываются в залоге Машины — самый популярный предмет залога (85% от общего количества). Чтобы получить деньги здесь и сейчас, владельцы закладывают автомобили в банки и ломбарды, а спустя какое-то время выставляют на продажу. Купив залоговое авто, новый собственник перенимает на себя все обязанности по кредиту на себя. Какие машины чаще всего оказываются в залоге и как не купить залоговое авто, узнайте из материала avtocod.ru. Атлет Motul занял первое место на соревнованиях Stunt Art Aras Challenge Российский райдер, атлет Motul Фома Калинин, занял первое место на соревнованиях Stunt Art Aras Challeng в Вильнюсе. Особенностью гонок стала необычная локация — крыша торгового центра OZAS. Место проведения заездов впечатлило своим форматом: небольшая площадка, неидеальный асфальт. Это придало райдерам особый драйв. Как распознать фейковое объявление на сайтах о продаже авто Если вы планируете покупку или продажу авто, научитесь распознавать фейковые объявления. Внешне они ничем не отличаются от обычных. В них вы увидите фото, характеристики, комплектацию, пробег машины и контактные данные продавца. А вот машин, которые в них предлагаются, в реале нет. Кто и зачем создает такие объявления и как их распознавать, читайте в материале avtocod.ru.