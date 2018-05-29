Вот как надо переходить дорогу — учитесь у песика (видео — огонь!) — журнал За рулем

Вот как надо переходить дорогу — учитесь у песика (видео — огонь!)

По крайней мере, в Китае, и тому есть видеоподтверждение.

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Тем, что животные способны освоить элементарные правила дорожного движения, уже никого не удивить. И подтверждений этому была масса — в Сети гуляют видео про уток с детьми, переходящих дорогу строго по зебре, про дворняжек, которые делают так даже в составе организованных групп. Но этот случай, попавший на видео, поражает контрастом, когда пешеход все делает неправильно, а собака действует строго по ПДД.

В Тайцане (Китай, провинция Цзянсу) некий Ванг переходил дорогу в неположенном месте, хотя совсем рядом находился пешеходный переход. Мужчину не заметил водитель, поворачивавшей налево машины, и сбил. Скорость была небольшой, и все обошлось только небольшими ушибами, но между пешеходом и водителем началась словесная перепалка. А за ней с другой стороны дороги внимательно наблюдал белый песик. Видимо, что-то проанализировав, он присел у пешеходного перехода, пропустил мотоциклиста и скутериста и только после этого пересек дорогу.

Видео стало вирусным в Китае, его мигом растащили по соцсетям. Действительно забавно, как одновременно могло сойтись в одной картинке два таких разноплановых сюжета.

Фото: depositphotos.com

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