Гололед в Приморье парализовал дороги. А жители шутят

Синоптики прогнозировали метели и гололед некоторым регионам России, но что будет так, как в Приамурье, никто не ожидал. Впрочем, это дало повод не только для печали, но и для шуток. Выражение «корова на льду» из образного превратилось в осязаемое.

Лед сковал дороги на Камчатке и в Приморье — 22 ноября прошел ледяной дождь, а затем наступили заморозки. По-настоящему чрезвычайная ситуация сложилась в Амурской области — в 11 районах дороги превратились в идеальные катки, кое-кто этому даже порадовался — надевай коньки и скользи себе.

Но в целом было не до шуток — остановились пассажирские перевозки, переполнены городские травматологии, на дорогах множество ДТП. В Сети появилась масса видеосюжетов, наглядно демонстрирующих масштаб бедствия.

Постепенно регионы приходят в себя. Власти чистят дороги, пассажирские перевозки на территории почти всего Приамурья восстановлены. До этого люди сами справлялись с гололедом, как могли. Так видеокамера зафиксировала бабушку, которая, чтобы перейти дорогу, предусмотрительно сыпала перед собой песок.

А коммунальщики тем временем ищут новые способы борьбы с гололедом. Так, в Белогорске Амурской области после «ледяного дождя» городские улицы присыпали песком, а вот реагенты оказались бездейственны. Теперь предлагается использовать нестандартные методы ликвидации льда, подключили даже военных. Например, у военных летчиков есть специальная техника, которая используется для очистки взлетных полос, но применять ее в гражданских целях можно только после согласования в Москве. На дорожной сети Белогорска проведут эксперименты — лед ликвидируют с использованием реагентов, химических растворов и горючих жидкостей. После тестирования примут решение о массовом применении некоторых из способов.

Впрочем, «нежданчики» на дорогах случаются и при вполне обычных погодных условиях.



Фото, видео: YouTube