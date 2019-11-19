Во Владимирской области на проезжей части оказались опоры ЛЭП. Правда, местная власть утверждает, что это временное явление.

Странную дорогу снял местный житель в Гороховецком районе Владимирской области. Ехал он, ехал и увидел в окрестностях деревни Заозёрье столб, стоящий прямо посреди дороги, а чуть дальше обнаружил еще одно сооружение, практически перегораживающее всю полосу встречного движения.

Хорошо, что дело происходило днем, а наткнуться на такое ночью — врагу не пожелаешь. Предупреждающих знаков, понятно, нет.

Эта дорога единственная, по которой можно добраться до деревни Заозёрье. Дорогу Фоминки — Заозёрье реконструировали в этом году, потратив на нее из бюджета региона 113,5 млн рублей, плюс 2,1 млн — на строительный контроль, утверждает издание «Подъём».

Глава Гороховецкого района Владимирской области Владимир Наумов рассказал порталу, что дорога пока еще не сдана в эксплуатацию, а столбы будут убраны в ближайшее время, контракт с электриками уже заключен. И вообще, по ней пока ездить нельзя, а «люди лезут, без разрешения едут по ней», хоть закрывай.

Возникают резонные вопросы: а как же людям еще добираться до Заозёрья и зачем нужно было сначала строить так, а потом убирать столбы, нарушая при этом дорожное покрытие? Не проще ли и дешевле было сразу все сделать как следует?

Недавно Росстат опубликовал данные о соответствии российских региональных и межмуниципальных дорог нормативным требованиям.

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