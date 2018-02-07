Сгоревшая в Австрии Тесла вызвала много вопросов о том, как тушить, перевозить и утилизировать электромобили и их батареи. Очень немногие компании могут и хотят этим заниматься.

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К дискуссии подтолкнула сгоревшая в начале октября 2019 года на севере Тироля Tesla. К счастью, владельца удалось вытащить из горящего автомобиля.

Затем пожарные потушили машину и поместили обломки в специальный контейнер с водой, где автомобиль пролежал три дня, пока окончательно не остыл. А потом невезучий автовладелец сбился с ног в поисках компании, которая согласилась бы утилизировать его электрокар. Выяснилось, что у предполагаемого партнера Tesla лицензии на осуществление утилизации нет. Представители местных компаний по утилизации автомобилей также заявили, что им неизвестен состав батареи, и они за это не возьмутся — слишком опасно.

Тогда из Теслы прислали специалиста, который занялся этим вопросом. Он определил, что автомобиль повторно не загорится, и нашел региональную специализированную компанию, которая обладает необходимым ноу-хау и сможет сохранить части автомобиля для исследований и разработок.

Несмотря на то, что случай в Австрии оказался в конечном счете ложной тревогой, он поднял проблему — выяснилось, что утилизация автомобильных батарей не так проста и безопасна. Эксперты отмечают, что компании по утилизации отходов обучены только обращению с почти не поврежденными батареями, которые можно использовать для других нужд, например, в качестве накопителей энергии. Что делать с испорченными, никто не знает. Кроме того, существует много правовых неясностей. Среди прочего, возникает вопрос о правильной утилизации воды в контейнере после затопления останков электрокара, а также возможной транспортировке подлежащего уничтожению ТС за границу.

Та же проблема с литиевыми батареями возникает при утилизации бытовых предметов, таких как сотовые телефоны, электрические зубные щетки, велосипеды/самокаты и так далее. Специалисты по обращению с отходами настоятельно рекомендуют не выбрасывать их вместе с бытовыми отходами и предупреждают об опасности такого шага. Известно, что неправильно утилизированные батареи регулярно вызывают пожары во дворах компаний по переработке.

Должна ли утилизация поврежденных электромобилей регулироваться законом? Да, этот случай доказывает такую необходимость. Проблемы, которые возникают после аварий, показывают, что электронная мобильность также создает новые проблемы для пожарных команд, служб буксировки и компаний по переработке отходов. Производителей электромобилей нужно, несмотря на конкуренцию, заставить раскрывать состав аккумуляторов и создавать эффективно работающую сеть по утилизации останков транспортных средств.

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Фото: Facebook.com/Brandweer MWB