Штрафы за превышение скорости на 10–19 км/ч вводиться пока не будут из-за погрешности измерений.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил неточность показаний спидометров автомобилей, из-за чего автомобилистам сложно контролировать скорость для соблюдения ПДД.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит (во всяком случае, иногда), могу сказать, что, по моим ощущениям, эти 10 км/ч очень часто на машине „не ловятся“ даже самим водителем. Иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей привлекать к ответственности в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда на спидометре этого даже не видно: там все достаточно подвижно. Особенно когда речь идет о машинах не очень новых. Разберемся в этом», — говорит Дмитрий Анатольевич.

Окончательного решения об отказе от идеи введения штрафов за превышение скорости на 10–19 км/ч пока нет, а позиция премьера говорит о том, что если штраф и будет введен, то не скоро. Пока проработкой вопроса занимается МВД.

В Министерстве внутренних дел считают, что штраф за превышение скорости на 10–19 км/ч необходим. Но прежде чем его вводить, необходимо проверить все действующие на дорогах ограничения и расстановку знаков.

После появления 1 сентября 2013 года нештрафуемого порога до 19 км/ч (было до 9 км/ч) с превышением скорости в населенных пунктах стали бороться оригинальным и действенным способом. Чтобы пресечь езду со скоростью 79 км/ч — чрезмерной для поселков и городов, через которые транзитом идут автомобили, в населенных пунктах установили знаки ограничения скорости до 50 км/ч. В результате, «по- старому», автомобилисты не могут превышать безнаказанно скорость более чем на 9 км/ч, как и до лета 2013 года.

Мнение автомобилистов по этому поводу, выясненное в ходе опроса, можно узнать здесь.

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