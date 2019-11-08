54% автомобилистов хотят превышать на 19 км/ч без штрафа

Они относятся негативно к потенциальному снижению нештрафуемого порога скорости до 9 км/ч.

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Большинство автомобилистов страны не поддерживают инициативу правительства снизить нештрафуемый порог скорости с 19 до 9 км/ч. Напомним, что целесообразность возможного нововведения сейчас изучают в МВД по поручению правительства. За превышение разрешенной скорости на 10–19 км/ч может быть введен штраф в размере 500 рублей. Это, в свою очередь, увеличит штраф за превышение скорости на 20–39 км/ч до 3000 рублей — с такой инициативой выступила ГИБДД.

Автомобилистам предлагаемое нововведение не нравится, тем более что многие дороги стали оборудоваться знаками, запрещающими движение со скоростью более 50 км/ч, причем даже в тех местах, где в подобном ограничении нет необходимости. Согласно опросу «Авито Авто», против снижения нештрафуемого порога выступили 54% опрошенных автомобилистов.

«Выяснилось, что 36% водителей резко негативно относятся к тому, что нештрафуемый лимит скорости могут снизить с 19 до 9 километров. Однозначно поддерживают такое изменение 16% жителей страны», — указывают исследователи общественного мнения.

«Скорее отрицательно, чем положительно» к нововведению относится еще 16% опрошенных, а 22% — нейтрально. За инициативу правительства высказались 22% респондентов, причем на стороне властей больше женщин, чем мужчин.

Как признались опрошенные, только у 16% из них были аварии из-за превышения скорости, в том числе другими участниками дорожного движения. У 84% автомобилистов проблем с этим не возникало.

Медведев поручил до 2 декабря предоставить все за и против снижения нештрафуемого порога.

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