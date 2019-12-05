Платных дорог в России станет в 3 раза больше

«Автодор» опубликовал свои новые планы по строительству дорог до 2035 года: протяженность скоростных магистралей увеличится в разы.

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Новая концепция развития автодорожной сети России госкомпании «Автодор» подразумевает строительство нескольких скоростных магистралей до 2035 года. В частности, появятся хордовые магистрали, огибающие Москву по двум направлениям: Санкт-Петербург-Ярославль-Пермь, а также Саратов-Тамбов-Псков. Кроме того, будет проложена скоростная магистраль от Набережных Челнов до Хабаровска, и пройдет она через Екатеринбург, Омск и Новосибирск.

В результате протяженность скоростных трасс увеличится с нынешних 5,1 тыс. км до 17,6 тыс. км к 2035 году, пишет «Коммерсантъ». Как заявили в Минтрансе, треть необходимых для строительства средств (точная сумма при этом не называется) дадут частные инвесторы, а значит на новых дорогах будут платные участки.

До 2035 года будет построена новая магистраль, идущая от трассы М-11 до Ярославля, Костромы и Кирова. В ее состав войдут уже существующие дороги, которые будут реконструированы. Также появятся автомагистрали Самара-Саратов-Волгоград-Краснодар, Саратов-Тамбов-Орел-Смоленск-Псков-Санкт-Петербург, а также Тамбов-Арзамас и Саратов-Арзамас.

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На юге страны будет построена трасса Дербент-Махачкала-Грозный-Нальчик, а на востоке — магистраль от Набережных Челнов до Екатеринбурга и далее в Хабаровск. В итоге появится скоростная трасса через всю страну — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, где Хабаровск и Владивосток также будут связаны магистралями, идущими в Комсомольск-на-Амуре.

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Фото: Christian / Unsplash, «Автодор»