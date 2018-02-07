Дорога М-11 открыта для движения транспорта — последний, восьмой участок сегодня запустил президент Владимир Путин.

Протяженность скоростной трассы М-11 составляет 669 километров, она проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Северной столицы.

М-11 — это пример государственно-частного партнерств: государству она обошлась в 372 млрд руб., вклад частных инвесторов — 148 млрд руб. Подготовка к строительству дублера Ленинградского шоссе началась в 2009 году, когда было заключено концессионное соглашение о строительстве участка 15–58 км. В 2010 году из-за протестов защитников Химкинского леса строительство было приостановлено, но потом вновь возобновлено. И вот теперь дорога наконец полностью готова. Хотя есть нюанс. Она не совсем полная — в Тверской области есть отрезок, где платная магистраль сливается с бесплатной М-10. Обход Твери также со временем будет построен, обещают в «Автодоре», но этот участок еще предстоит спроектировать.

Дублер принял на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 «Россия» будет больше ориентирована на местное движение.

Дорога по большей части четырехполосная: шестиполосная она лишь на подходах к Москве и к Санкт-Петербургу. Скорость движения по ней ограничена 110 км/ч и 130 км/ч. Двигаясь с положенной скоростью, от МКАД до КАД можно доехать за 6–6,5 часов, прежде путь отнимал 10 часов. Проезд по платной трассе для владельцев легковых машин обойдется в 1,3 тыс. — 2 тыс. рублей.

Министр транспорта Евгений Дитрих, докладывая главе государства о новой трассе, напомнил, что для выбора названия автодороги объявили голосование.

«Насколько я понимаю, там три основных <варианта было> — „Валдай“, „Две столицы“ и „Нева“. Больше всего набрал „Нева“. Так и назовем», — подытожил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что новая дорога будет способствовать развитию регионов, по которым проходит, а регионы, в свою очередь, обязаны обустроить придорожную инфраструктуру: пункты отдыха, заправки, питание, связи, интернет и так далее. Причем все это должно быть современным, как и сама трасса.

Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.

Начальство спокойно поясняет, дескать, так и было задумано. Значит, плохо было задумано. Бездарно. Не может быть трассы из двух половинок, между которыми никто ни за что не отвечает. А мост за неделю не построить. В общем, сегодня имеются две половинки М-11. И обе абсолютно не обустроены. Попробуйте подсчитать число нормальных АЗС — с кафетериями, туалетами и т.п. Пальцев одной руки точно хватит. Вместо этого есть какие-то времянки, стыдливо называемые площадками для отдыха.

А где нормальное освещение главной межстоличной трассы? Из Москвы выезжаете в темноте, затем, вроде бы, все ОК, но ближе к Питеру фонари есть, но стабильно гореть почему-то не хотят. Кстати, насколько мне известно, даже сегодня была та же картина — начальники были недовольны. Да, за дорогу спасибо, но по мне, было бы лучше, если бы ВВП честно пронесся на своем Аурусе по всем болевым точкам и, по ходу дела, лично устроил бы разнос за негорящие светильники, отсутствующие АЗС и, конечно же, за позабытый мост через Волгу. Потому что только после таких разносов чиновники начинают суетиться.

Будущую трассу Москва — Казань сначала тоже хотели продлить до Владивостока, но потом решили, что это нецелесообразно. Впрочем, суда по всему, окончательно решения пока нет.



Путин открыл скоростную платную трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Имя ей — «Нева» Дорога М-11 открыта для движения транспорта — последний, восьмой участок сегодня запустил президент Владимир Путин. Путин открыл скоростную платную трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург». Имя ей — «Нева»

Фото: Михаил Терещенко, Михаил Клементьев/ТАСС и скриншоты