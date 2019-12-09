Илон Маск приехал с девушкой на вечеринку в новом пикапе Tesla

Генерального директора Tesla засняли в Лос-Анджелесе.

Поздно вечером Роберто Круз заснял прототип Cybertruck с самим Элоном Маском за рулем на автостраде 405 в Лос-Анджелесе. Он разместил на YouTube короткое видео со своими наблюдениями: вживую автомобиль выглядит еще интереснее — сверху он серебристый, а снизу окрашен в матовый черный.

Неизвестно, получил ли Cybertruck сертификат соответствия, для того чтобы свободно передвигаться по американским дорогам, некоторые в этом сильно сомневаются, но автомобиль тем же вечером видели в Nobu, популярном японском ресторане в Лос-Анджелесе, совладельцем которого является Роберт де Ниро.

Очевидцы утверждают, что главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен также был в ресторане, но Маск приехал туда на прототипе электрического грузовика с подругой Граймс и несколькими друзьями. На парковке грузовик облепили зеваки, снимающие его на камеру мобильных телефонов. Через некоторое время Элон вышел из ресторана в сопровождении актера Эдварда Нортона, который тоже проявил интерес к грузовику.

Tesla Cybertruck должен стать серийным автомобилем в 2021 году и поступит в продажу по цене от 39 900 долларов.