Около 20 машин разбились из-за снегопада — журнал За рулем

Около 20 машин разбились из-за снегопада

В Приморье произошло массовое ДТП. Дорога перекрыта полностью. Шесть человек пострадали.

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В Приморском крае, рядом с Владивостоком, на трассе Де-Фриз — Седанка столкнулись около 20 автомобилей. Причиной массового ДТП стал снегопад, который идет с утра не переставая. Дорога во Владивосток полностью перекрыта.

Фотографии и видео массовой аварии появились в социальных сетях, в том числе на страничке УМВД Приморья в Твиттере. Авария произошла перед низководным мостом в Надеждинском районе. В результате ДТП пострадали 6 человек, они получили легкие ранения. Их отправили в местные больницы на автомобилях скорой помощи.


Местные жители объезжают место ДТП через населенный пункт Вольно-Надеждинское.

Фото: УМВД Приморья

Видео: YouTube

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