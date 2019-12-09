Сын Валерии попал в аварию — журнал За рулем

Сын Валерии попал в аварию

ДТП произошло в Ленинградской области — автомобиль занесло, после чего он ударился в отбойник.

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Сын Валерии Арсений Шульгин, его подруга и еще двое человек попали в аварию на 649-м километре трассы, недалеко от города Тосно, примерно в 40 км от Санкт-Петербурга. Молодые люди ехали на выступление Валерии.

За рулем MercedesBenz находилась подруга Арсения — Лиана. Со слов потерпевших, автомобиль занесло. Девушка не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

В результате аварии Арсений повредил губы, которые пришлось зашивать, и передние зубы. Его подруга сломала руку. Двое других пассажиров получили ушиб ребер и рук. В ДТП больше никто не пострадал. Автомобиль, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Арсений считает день аварии своим вторым днем рождения, а поездку в плохую погоду — большой ошибкой.

«Итог. Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно, придется окончательно вырывать, но это не точно). Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам», — написал в своем Инстаграме Шульгин.

На снимках с места аварии видно, насколько обледенела трасса.

Сын Валерии попал в аварию

ДТП произошло в Ленинградской области — автомобиль занесло, после чего он ударился в отбойник.

Сын Валерии попал в аварию — фото 1018081Сын Валерии попал в аварию — фото 1018079Сын Валерии попал в аварию — фото 1018080Сын Валерии попал в аварию — фото 1018082Сын Валерии попал в аварию

Фото: Instagram

Сын Валерии попал в аварию

ДТП произошло в Ленинградской области — автомобиль занесло, после чего он ударился в отбойник.

Сын Валерии попал в аварию — фото 1018080Сын Валерии попал в аварию — фото 1018082Сын Валерии попал в аварию — фото 1018081Сын Валерии попал в аварию — фото 1018079Сын Валерии попал в аварию
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