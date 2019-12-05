Lada Priora взбесилась и стала беспилотником — журнал За рулем

Lada Priora взбесилась и стала беспилотником

В Перми оставленная на парковке машина внезапно тронулась с места и стала наматывать круги.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Инцидент произошел утром в Перми на улице Монастырской. Хозяина при этом за рулем не было, и машина двигалась самостоятельно, возможно, она стояла на передаче и сработал автозапуск. Поскольку передние колеса были повернуты, Priora ездила по кругу, а другие машины ее спокойно объезжали. Прохожие пытались утихомирить своенравный автомобиль, но ничего не выходило, пока из дома не выбежал перепуганный хозяин в одних трусах. Он разбил боковое окно и заглушил мотор.

Так что беспилотная Лада появилась даже раньше, чем кто-то мог себе представить.

Видео: YouTube

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Отзывы о LADA Priora (4)

LADA 2009 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.

Недостатки:

Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и за...

Комментарий:

Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.

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