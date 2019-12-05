Lada Priora взбесилась и стала беспилотником

В Перми оставленная на парковке машина внезапно тронулась с места и стала наматывать круги.

Инцидент произошел утром в Перми на улице Монастырской. Хозяина при этом за рулем не было, и машина двигалась самостоятельно, возможно, она стояла на передаче и сработал автозапуск. Поскольку передние колеса были повернуты, Priora ездила по кругу, а другие машины ее спокойно объезжали. Прохожие пытались утихомирить своенравный автомобиль, но ничего не выходило, пока из дома не выбежал перепуганный хозяин в одних трусах. Он разбил боковое окно и заглушил мотор.

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Видео: YouTube