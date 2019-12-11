На мосты в России потратят более триллиона рублей — журнал За рулем

На мосты в России потратят более триллиона рублей

Утвержденная программа ремонта мостов до 2035 года обойдется бюджету в 1,125 триллиона рублей.

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Программа строительства и ремонта мостов одобрена правительственной комиссией по транспорту. Она распространяется на мосты регионального, межмуниципального и местного значения и рассчитана на 15 лет — до 2035 года.

«Утвердили подходы Минтранса по реализации программы приведения в порядок и строительства мостовых сооружений, путепроводов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Актуализировали также решение правительственной комиссии — программа существенно расширилась, туда вошли основные дороги, которые предполагается передать в собственность Российской Федерации от Республики Крым, актуализировали программу передачи автодорог на 2020–2021 годы», — приводит слова вице-премьера Максима Акимова РИА «Новости».

Программа разрабатывалась по поручению президента Владимира Путина. В ходе работы над ней были учтены пожелания местных властей в регионах, а также МВД и РЖД. Бюджет программы составил 1,125 трлн рублей, из которых на ремонт будет потрачено 370 млрд рублей.

Для реализации программы будет сформирован очередной федеральный проект «Мосты и путепроводы», который войдет в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» и будет учитываться нацпроектом «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года».

«Новый федеральный проект „Мосты и путепроводы“ объединит мероприятия по восстановлению искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, и мероприятий по строительству и реконструкции автодорожных путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. Ориентировочный объем финансирования нового федерального проекта БКАД — 362,5 миллиарда рублей», — говорит Акимов.

Работы по реализации проекта начнутся не раньше 2021 года: в течение следующего года будет вестись подготовка проектной документации, предоставить которую в правительство регионы должны до 31 декабря 2020 года.

Фото: depositphotos.com

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