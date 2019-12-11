На мосты в России потратят более триллиона рублей

Ходит легенда, что слишком сильный удар при попадании колеса в яму или наезде на кочку может заставить сработать подушки безопасности автомобиля. Так ли это и что вообще происходит с машиной во время езды по кочкам?
Скрип при торможении может возникнуть когда угодно и на любом автомобиле. Причин может быть несколько. «За рулем» рассказывает, почему возникает скрип и как избавиться от неприятного звукового сопровождения своими силами.
Незамерзающие жидкости на основе метанола безвредны (при использовании по назначению) и помогают сделать движение безопасным, а разрешенные изопропиловые могут подложить свинью. «За рулем» провел эксперимент и доказал это.
На российский рынок вышел новый автомобильный бренд — GAC. Его первенцем у нас сразу стал флагман. Cемиместный кроссовер GS8 щедро оснащен и немало стоит (по меркам китайских марок). И мы уже успели проверить его на ходу.