На мосты в России потратят более триллиона рублей

Если не тормозить перед «лежачим полицейским», подушки сработают? Эксперимент

Ходит легенда, что слишком сильный удар при попадании колеса в яму или наезде на кочку может заставить сработать подушки безопасности автомобиля. Так ли это и что вообще происходит с машиной во время езды по кочкам?