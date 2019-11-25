Для освещения трасс нашли три способа

Для борьбы с темнотой на дорогах необходимо выполнить три условия. Все они направлены на рассмотрение в Правительство РФ.

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Чтобы осветить как можно больше дорог, на которых из-за темноты происходит много аварий с летальным исходом, и при этом сэкономить на электричестве, следует сделать три вещи, уверен министр энергетики Александр Новак. Соответствующий доклад был направлен им в кабинет министров.

Региональные власти, чтобы иметь возможность освещать дороги, просят снизить стоимость электричества, пишут «Известия». В Минтрансе также предлагают снизить планку тарифов для компаний, занимающихся сбытом электроэнергии. Третьим условием освещения трасс стало применение энергосберегающих технологий, на котором настаивают в Минэнерго.

На «кромешную темень» в июне 2019 года указывал президент России Владимир Путин. Тогда же он велел проработать вопрос по освещению трасс, на которых в темное время суток происходит множество ДТП.

Если осветить все пешеходные переходы, то это позволит снизить количество наездов на людей в три раза, уверены эксперты. Освещение необходимо и на остановках общественного транспорта. Сделать это можно только сэкономив деньги и добившись снижения стоимости электроэнергии. К таким выводам пришли эксперты МВД, Минтранса, Минэнерго, ФАС и региональных властей. По результатам обсуждения Александр Новак составил доклад, который Кабмин планирует направить в Кремль до 29 ноября 2019 года.

Регионы рассчитывают, что стоимость электроэнергии для освещения дорог и переходов будет снижена с нынешних 4,5 рублей за 1 кВт до 3 рублей. В результате это позволит сэкономить 450 млн рублей в течение года. Использование же более энергоэффективного оборудования для освещения позволит экономить до 50% средств, затрачиваемых на эти цели сегодня.

О причинах смертности на российских дорогах, в том числе из-за отсутствия освещения, рассказали в ООН. Комментарии ФАР данного отчета вы найдете здесь.

Фото: Filip Mroz / Unsplash