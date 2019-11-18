В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности на дорогах России

Cпецпосланник генсека ООН Жан Тодт ранее рассказал, в чем он видит основные причины высокой смертности на дорогах России. Список можно уточнить, отметил глава ФАР Сергей Канаев.

Материалы по теме ООН нашла причины высокой смертности на дорогах России

Он полагает, что одна из основных причин высокой смертности при ДТП — низкая образованность пешеходов. Многие люди не знают, как правильно переходить дорогу. Эксперт не считает, что образование водителей напрямую влияет на рост смертности при ДТП, передает его слова РИА Новости.

Также Сергей Канаев отметил, что в целом с безопасностью на российских дорогах все не так уж плохо, динамика в этом смысле положительная. Хотя статистика вещь лукавая, все зависит от того, как считать.

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения и по совместительству президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт ранее заявил, что на дорогах России гибнет много людей, а виной тому изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда в пьяном виде, использование смартфонов за рулем и недостатки в правовом преследовании нарушителей.

Специалисты Авито.Авто провели опрос среди своих пользователей и выяснили, что в целом автомобилисты стали спокойнее вести себя на дорогах, особенно мужчины.



Фото: depositphotos.com