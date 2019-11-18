В ФАР прокомментировали данные ООН о причинах смертности на дорогах России

Водительские рефлексы порой сложно урезонить. В некоторых обстоятельствах они заставляют действовать неправильно. Последствия могут оказаться весьма неприятными и в большинстве случаев приводят к незапланированным тратам на ремонт машины.
Бесступенчатая трансмиссия Jatco, которую вазовцы по-прежнему называют автоматом, поменяла характер Весты и поставила крест на дальнейшем использовании на ней робота АМТ. Жалеть не стоит! Даже с учетом выросшей вдвое доплаты за отсутствие педали сцепления. «За рулем» протестировал машину и выяснил, каковы ее расход топлива и дорожный просвет.