Россияне стали меньше гонять на дорогах. Особенно мужчины

Судя по опросам автомобилистов, число тех, кто предпочитает агрессивный, скоростной стиль вождения, за год резко снизилось — с 19 до 4%. Причем поумерил свой пыл именно сильный пол.

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Неожиданно стало больше водителей, предпочитающих медленный и спокойный стиль вождения — в прошлом году таких было 6%, в этом — уже 20%. Мужчины даже чаще женщин стали выбирать умеренный, классический стиль поведения за рулем — 66% против 55% год назад.

В целом же 61% респондентов отметили, что их основной стиль поведения за рулем — «умеренный», следует из опроса водителей, проведенного Авито.Авто.

Доля любителей гонять и подрезать, согласно опросу, сократилась с 19 до 4 процентов год назад. Среди женщин, практикующих опасный стиль вождения, оказалось 2%, среди мужчин — 6%.

Какой стиль вождения вы предпочитаете? Ответы, 2019 г. Ответы, 2018 г. Ответ Все Ж М Все Ж М Умеренный, классический 61% 55% 66% 70% 76% 68% Медленный, спокойный 20% 29% 11% 6% 8% 6% Агрессивный, скоростной 4% 2% 6% 19% 13% 20% Другой/Зависит от настроения 15% 13% 17% 5% 3% 6%

У 65% опрошенных есть личное транспортное средство, еще 15% пользуются автомобилем совместно с кем-то из членов семьи и 2% используют каршеринг. Интересно, что машина в совместном пользовании с кем-то у 22% опрошенных женщин и всего у 6% опрошенных мужчин.

Самые распространенные марки автомобилей у россиян — Лады и Киа, их водят 11% опрошенных; 12% женщин и 10% мужчин. В пятерке популярных также Renault — 9% (у женщин 8%, у мужчин 10%), Toyota — 8% (у женщин 8%, у мужчин 8%), и Hyundai — 8% (у женщин 6%, у мужчин 9%).

72% водят уже не первый личный автомобиль, среди женщин таких меньше — 67%, среди мужчин — 78%.

54% водителей, участвовавших в опросе, ни разу не попадали в ДТП, у 37% инциденты были один-два раза, 3–5 раз аварии были у 9% и только у 1% — более 6 раз.

Мужчины попадают в аварии чаще женщин: доля тех, кто не попадал ни разу — 67% среди представительниц прекрасного пола и 40% среди мужчин. Среди тех, у кого аварии случались более 6 раз, все поголовно мужчины, ни одна женщина в этом не призналась.

Специалисты Авито.Авто проводили опрос среди 1210 своих пользователей, из которых 38% получили водительские права до 20 лет. У 47% стаж вождения составляет больше 11 лет. 53% ежедневно пользуются автомобилем. Более 66% респондентов покупали машину в течение последних пяти лет.

В октябре рынок легковых и легких коммерческих автомобилей просел на 5,2%, и, похоже, эта тенденция будет только нарастать.



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