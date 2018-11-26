ООН нашла причины высокой смертности на дорогах России

О главных проблемах на российских дорогах рассказал президент Международной автомобильной федерации (FIA) и спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

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Высокий уровень смертности на дорогах нашей страны вызван сразу несколькими факторами, уверен президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Во-первых, это низкий уровень образования водителей и пешеходов. Во-вторых, управление транспортными средствами с состоянии опьянения. В-третьих, использование телефонов во время вождения, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей ПДД.

Согласно международной статистике, в мире в авариях ежегодно погибают 1,35 млн человек. В России, по данным ГИБДД, ежегодно происходит более 168 тысяч аварий, в которых гибнет более 18 тыс. людей и 215 тыс. получают травмы.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья. Необходимо начинать [обучать] уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям. Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — цитирует РИА «Новости» Тодта.

Также глава FIA отметил плохое освещение дорог, особенно междугородних участков, недоработки пешеходных переходов и нежелание водителей и пассажиров пристегиваться ремнями безопасности, а также призвал более сурово относится к тем, кто садится пьяным за руль.

«Я призываю: когда вы едете на велосипеде или самокате, вы должны быть в шлеме. Любой участник дорожного движения должен придерживаться определенных правил. Будьте осторожными. В течение жизни мы живем в определенных сообществах. Если вы хотите, чтобы вас уважали, уважайте сами других. Вы должны помнить, что вы не одни. Вы должны вести себя, осознавая, что вы не одни на дороге, кем бы вы ни были — пешеходом, мотоциклистом, велосипедистом, — у вас должна быть ответственность», — говорит представитель ООН.

Российские водители стали аккуратнее вести себя на дорогах. Особенно мужчины.

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