Первый пошел! Chery заявила о подорожании из-за утильсбора

Первой о подорожании автомобилей из-за введения утилизационного сбора сообщила компания Chery.

Утилизационный сбор, как и прогнозировалось, приведет в 2020 году к заметному подорожанию автомобилей. По разным подсчетам, стоимость машин должна вырасти на 3–5%.

Сегодня стало известно о том, что китайский автопроизводитель увеличит цены на свои модели, продаваемые в нашей стране, на 5%. Связано это исключительно с введением утильсбора.

«В связи с повышением ставок утилизационного сбора АО „Чери Автомобили Рус“ в январе 2020 года внесёт изменения в ценовую политику. Повышение стоимости в среднем по модельному ряду Chery составит 5%», — сообщили в компании.

Напомним, что в модельном ряду Chery сегодня представлены пять автомобилей — все кроссоверы: Chery Tiggo 2, 3, 4, 5 и 7. Стоимость самого доступного автомобиля составляет от 749 900 рублей, а самого дорогого — от 1 199 900 рублей.

В следующем году в России начнутся продажи люксового Chery — Exeed TXL.

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