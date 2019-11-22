Сhery класса люкс: Exeed доберется до России летом

Мы ожидали, что Exeed TXL появится в нашей стране весной, но сроки чуть сдвинулись. Не беда, до нас новый кроссовер рано или поздно все равно доедет.

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Первая модель автомобильного бренда Exeed, которая приедет в Россию, называется TXL. Это удлиненная версия модели TX. Кроссовер Exeed TXL (название суббренда переводится как «превосходящий», «опережающий») появится в России в 3-м квартале 2020 года. В настоящее время он проходит сертификационные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства, сообщила пресс-служба компании Сhery, но на этом, увы, всё — комплектации и цены обещают объявить позже.

Что мы о нем знаем? Это одноклассник Tiggo 8, хотя и чуть крупнее, габариты TXL: 4775 мм в длину (против 4700 мм у Тигго) и 2800 мм колесной базы (против 2715 мм). Оснащается он турбомотором 1,6 литра, мощностью 197 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT Getrag. У кроссовера будет полноприводная версия, что нечасто встретишь у «китайцев».

Ранее сообщалось, что в автомобиле шесть подушек безопасности, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, система кругового обзора, мультимедийная система, поддержка онлайн-сервисов, цифровая приборная панель и многое другое.

В Китае информационно-развлекательная система автомобиля имеет функцию караоке, а также опционно предлагается функция распознавания лиц, голосовое управление, а панель приборов и двери отделаны деревом.

О ценах пока разговора нет, скорее всего, их пока только обсуждают, но рискуем предположить, что за заявленную премиальность бренда накинут тысяч 500 в рублях относительно китайских одноклассников, и стоимость Exeed TXL будет начинаться от 1,8 миллиона рублей.