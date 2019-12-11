Если не тормозить перед «лежачим полицейским», подушки сработают? Эксперимент — журнал За рулем

Если не тормозить перед «лежачим полицейским», подушки сработают? Эксперимент

Ходит легенда, что слишком сильный удар при попадании колеса в яму или наезде на кочку может заставить сработать подушки безопасности автомобиля. Так ли это и что вообще происходит с машиной во время езды по кочкам?

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Специалисты Warped Perception провели ряд тестов, во время которых автомобиль проезжал «лежачего полицейского» на разных скоростях. В ходе экспериментов исследователи выяснили, что происходит, если не замедляться перед подобными препятствиями.

Есть несколько типов «лежачих полицейских», различных форм и из разных материалов. Исследователи проверили их все. Препятствие среднего размера, например, не способно повредить подвеску, но часто остается незаметным на дороге. Существуют более мелкие «лежачие полицейские» с таким резким перепадом высоты, что способны повредить и подвеску автомобиля, и его шины. А есть гигантские, которые шкрябают днище машины и портят передний бампер. О них следует сообщать в ГИБДД, так как они никак не могут вписываться ни в один ГОСТ или соответствовать какой-либо рекомендации, из-за чего должны быть демонтированы.


Все проезды по лежачим полицейским оказались некритичны для подвески автомобиля и подушка безопасности так и не сработала. Самый жесткий проход был совершен, когда водитель тормозил при проезде препятствия: шина ударилась о подрамник автомобиля. Следует отметить, что торможение на неровной дороге убивает подвеску гораздо быстрее, чем если бы машина ехала с постоянной скоростью, так как автомобиль, тормозя, переносит большую часть своей массы на передние колеса, нагружая подвеску, которая при этом испытывает удары от неровностей.

  • На дороге нужно смотреть не только по сторонам, вперед и под колеса, но и вверх. Особенно это касается водителей грузовиков.

Фото, видео: YouTube

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