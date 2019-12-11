Если не тормозить перед «лежачим полицейским», подушки сработают? Эксперимент

Ходит легенда, что слишком сильный удар при попадании колеса в яму или наезде на кочку может заставить сработать подушки безопасности автомобиля. Так ли это и что вообще происходит с машиной во время езды по кочкам?

Специалисты Warped Perception провели ряд тестов, во время которых автомобиль проезжал «лежачего полицейского» на разных скоростях. В ходе экспериментов исследователи выяснили, что происходит, если не замедляться перед подобными препятствиями.

Есть несколько типов «лежачих полицейских», различных форм и из разных материалов. Исследователи проверили их все. Препятствие среднего размера, например, не способно повредить подвеску, но часто остается незаметным на дороге. Существуют более мелкие «лежачие полицейские» с таким резким перепадом высоты, что способны повредить и подвеску автомобиля, и его шины. А есть гигантские, которые шкрябают днище машины и портят передний бампер. О них следует сообщать в ГИБДД, так как они никак не могут вписываться ни в один ГОСТ или соответствовать какой-либо рекомендации, из-за чего должны быть демонтированы.

Все проезды по лежачим полицейским оказались некритичны для подвески автомобиля и подушка безопасности так и не сработала. Самый жесткий проход был совершен, когда водитель тормозил при проезде препятствия: шина ударилась о подрамник автомобиля. Следует отметить, что торможение на неровной дороге убивает подвеску гораздо быстрее, чем если бы машина ехала с постоянной скоростью, так как автомобиль, тормозя, переносит большую часть своей массы на передние колеса, нагружая подвеску, которая при этом испытывает удары от неровностей.

На дороге нужно смотреть не только по сторонам, вперед и под колеса, но и вверх. Особенно это касается водителей грузовиков.

Фото, видео: YouTube