«Мост глупости»: он срезал крыши 110 грузовикам

Этому мосту посвящен отдельный сайт. Но власти наконец придумали, что делать.

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Жертвами низкого железнодорожного моста в Дареме (штат Северная Каролина, США) стало уже более 110 грузовиков. Мост получил прозвище «Консервный нож», так как он очень эффектно срезает им крыши. Этому препятствию посвящен целый сайт 11foot8.com, на котором публикуются видеоролики крушений. Название сайта связано с высотой просвета под железнодорожным мостом — 11 футов 8 дюймов (3,55 м).

Несмотря на предупреждение, водители грузовиков упорно пытаются протиснуться под мостом. Если в России на «Мосту глупости» весит простое объявление, что ГАЗель не проедет, то «Консервный нож» оборудован датчиками, определяющими высоту транспортных средств, и светофорами, которые загораются красным светом, если к мосту приближается негабаритный грузовик. Но водители просто не обращают внимания ни на знаки, ни на светофоры.

Мост в Дареме был построен почти 100 лет назад, в те времена, когда не было стандартов, регламентирующих высоту просветов под мостами и эстакадами. Зная о проблеме, местные власти приняли решение поднять мост на необходимую высоту, чтобы под ним могли проезжать грузовые автомобили. Работы по подъему моста будут завершены к 5 ноября этого года и обойдутся в 500 000 долларов, сообщает отвечающая за дорожную инфраструктуру Северной Каролины компания North Carolina Railroad.

Недавно не вписавшийся в эстакаду автовоз изуродовал транспортируемые автомобили — эффектное видео аварии вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube