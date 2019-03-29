Сорвало крышу: автовоз не вписался в эстакаду

Не раз случалось, что транспортные средства не вписывались в мостовые переходы. Но такого, пожалуй, еще не было…

Авария, попавшая на камеру видеорегистратора, произошла в американском Норуолке: автовоз ехал по шоссе I-95, когда своей верхней частью, на которой были прикреплены новенькие автомобили для автосалона, задел эстакаду.

Встреча закончилась неважно для самой задней машины. Обычно автомобили очень хорошо прикреплены к полу с помощью цепей и стяжных трещоток — как, кажется, и в этом случае. Иначе автомобиль просто полетел бы назад на встречные автомобили, и все могло закончиться еще хуже. В данном случае все закончилось плачевно лишь для самого новенького автомобиля, которому не суждено было добраться до своего покупателя — видно, что у него полностью снесло крышу, да и шасси выглядит погнутым. Похоже, теперь ему прямой путь на свалку.

Как точно подметил один из пользователей соцсети, всегда страшновато ездить за этими неуклюжими автомобилями-перевозчиками, всегда кажется, что с них может свалиться плохо закрепленный груз. Но что машина врежется в путепровод, он даже не подозревал. И понял, что опасения не беспочвенны, все-таки от автовозов нужно держаться подальше.

Взрыв автобуса с ГБО в Стокгольме произошел по аналогичной причине.

В Санкт-Петербурге долгое время существовал «Мост глупости», своеобразный тестер интеллекта водителей. Перед ним висел знак ограничения высоты, но там регулярно бились и застревали ГАЗели и другие высокие транспортные средства.



Видео: YouTube