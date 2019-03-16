Взрыв автобуса с ГБО: не вписался в туннель

Городской автобус загорелся после взрыва в центре Стокгольма, окутав столицу Швеции густым черным дымом.

В результате взрыва в центральной части города загорелся автобус, но стокгольмская полиция сразу же сообщила: нет признаков того, что это террористический акт. Авария произошла с результате безалаберности водителя, не рассчитавшего, что его транспортное средство не впишется в туннель.

Причем это прекрасно понимают поляки, отец и сын, видеорегистратор которых и запечатлел происшествие. Но им остается только ужасаться, ничего сделать они уже не могут, хотя и осознают, что авария неизбежна. Установленные на крыше баллоны с метаном разорвало, и газ вспыхнул.

К счастью, автобус как раз направлялся в парк, поэтому на его борту не было пассажиров. Сообщается, что водитель, несмотря на то что был ранен, смог самостоятельно выбраться из горящего транспортного средства. Позже его доставили в больницу с ожогами.

Случилось это 10 марта, инцидент расследуют как дорожно-транспортное происшествие.

В Санкт-Петербурге долгое время существовал «Мост глупости», своеобразный тестер интеллекта водителей. Перед ним висел знак ограничения высоты, но там регулярно бились и застревали ГАЗели и другие высокие транспортные средства.



В Москве тоже есть похожая эстакада, и в июне там попала в аварию ГАЗель.



Видео: YouTube