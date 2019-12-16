Оказалось, что дороги можно чистить с помощью винограда и огуречного рассола

До Нового года остаются считаные дни, а это значит, что вопрос новогодних подарков становится насущной проблемой. С учетом того, что прекрасная половина человечества начинает готовиться к праздникам заранее, велика вероятность, что кое-кто уже набирал в браузере запрос «оригинальный подарок мужчине на Новый год».
Значительная часть автомобильных батарей (АКБ), поступающих сегодня в продажу, — это необслуживаемые аккумуляторы. Что же конкретно скрывается за этой формулировкой, и вообще, надо ли за ухаживать за такими батареями? И если надо, то как? Давайте разберемся!
В третьем поколении «Киа Церато» уже не был таким убогим, как в предыдущих версиях, и даже в «поношенном» состоянии его можно смело рекомендовать для покупки. Самые ранние авто спустя шесть лет после выхода смотрятся современно и успешно конкурируют по уровню оснащения. В эксплуатации «Церато» редко доставляет проблемы и не сильно затратен в плане обслуживания. Почему еще стоит обратить внимание на корейский седан, рассказываем в материале.
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