Оказалось, что дороги можно чистить с помощью винограда и огуречного рассола

Натурпродукт помогает справиться со льдом лучше, чем соль.

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Зимой снег и перепады температуры приводят к образованию наледи на дорогах. Дорожные службы вынуждены работать круглосуточно, но часто традиционные способы обработки дорог наносят им ущерб, покрытие разрушается, и его каждый год приходится восстанавливать. Так, в США на это тратится порядка 5 млрд долларов в год.

Однако ученые выяснили, что, например, отходы от винограда, а именно вещество, содержащееся в кожуре, превосходит обычные антиобледенители — дорожную соль и даже более экологически чистую смесь солевого раствора и свекольного сока. Американская исследовательская группа WSU опубликовала свою работу в декабрьском номере «Журнала материалов для гражданского строительства», отметив, что «каждый год примерно 27 миллионов тонн дорожной соли (хлорида натрия) используется зимой на дорогах страны для борьбы с обледенением. Хлориды не разлагаются в окружающей среде и сильно вредят экологии. Они вызывают коррозию металлов, разрушают асфальт и бетон и представляют опасность для почвы и воды. Свекольный сок добавляют, чтобы уменьшить коррозионное воздействие и улучшить антиобледенительные свойства, но такая смесь не менее вредна для водоемов.

В результате ряда исследований ученые обнаружили, что экстракт, полученный из кожицы винограда путем химической обработки и естественного брожения, эффективнее воздействует на таяние льда и наносит значительно меньше ущерба бетону, асфальту и экологии.

В Германии тоже решили освоить применение продуктовых отходов: производители соленых огурцов предложили отдавать дорожным службам остатки рассола, который в избытке скапливается при производстве. Тестировать новое душистое средство планируют в Баварии — рассола хватит на обработку 1,5 тысячи километров дорог, что позволит сэкономить около семи тонн соли. Насчет экологичности данных нет, скорее всего, получится то же самое, что и при обработке солью, но экономия средств налицо.

В Санкт-Петербурге проводили смелый эксперимент: зимой дороги почти не «солили», предпочитая метод сухой уборки.



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