Самые мощные автодома: двигатели V8 и 37-дюймовые колеса

Модели EXP и FX получили не только новые моторы, но и обновленные жилые зоны, где теперь гораздо больше места для хранения и есть множество новых функций.

Модели EarthCruiser изменились настолько, что можно говорить о новом поколении автодомов. Известный производитель внедорожных экспедиционных автомобилей заявил, что EXP и FX получили 6-литровые турбодизельные двигатели V8, трансмиссии Allison, собственную уникальную ходовую часть, а также обновленные интерьеры — более просторные и функциональные.

«Мы внесли некоторые существенные изменения в платформу Fuso FE и провели всевозможные тесты, чтобы убедиться — у нас самый мощный и безопасный продукт из доступных, — говорит основатель EarthCruiser Лэнс Джиллис. — Мы приняли решение разработать собственную ходовую часть, которая позволит наилучшим образом сочетать передаточные числа, редукторы раздаточной коробки, диаметр колес и тип шин, блокировки дифференциалов и тормозную систему».

Автомобили EarthCruiser оснащаются моторами Vortec V8 от GM мощностью 297 л.с. и 489 Нм. Он работает в паре с трансмиссией Allison 1000, которая перенаправляет мощность к новой полноприводной системе EarthCruiser. Двухскоростная раздаточная коробка позволяет дозировать мощность двигателя на бездорожье, увеличивая крутящий момент. На осях Dyna Trac установлены 37-дюймовые колеса с шинами Toyo. Для снижения веса на 68 кг и центра тяжести автомобили получили крышу новой конструкции.

В жилой зоне стало больше места для хранения вещей, а для приготовления пищи на открытом воздухе доступна новая выдвижная внешняя кухня. Вход в ванную комнату стал удобнее, а новая система рециркуляции воды использует три разных угольных фильтра. Также появился ультрафиолетовый фильтр и резервуар с горячей водой.

Бак с водой емкостью 382 литра и емкость литиевого аккумулятора (до 720 ампер-часов) позволяют EXP и FX совершать длительные путешествия вдали от цивилизации. Разместиться в автодомах на ночевку с комфортом могут пятеро взрослых или четверо взрослых и двое детей.

Компания EarthCruiser объявила начало приема заказов на свои экспедиционные кемперы EXP и FX и цену — от 350 000 долларов (21,8 млн рублей).

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Фото: EarthCruiser