Топ-10 кемперов на любой случай

Главная прелесть домов на колесах — в их уникальности. Одни предназначены для комфортного проживания, другие автономны настолько, что позволяют надолго отрываться от цивилизации. Третьим не нужны дороги, а четвертые просто красивые. Но все они невероятно практичны, чем и привлекают к себе столько внимания.

К домам на колесах невозможно относиться равнодушно. Даже если мы не собираемся приобретать такой автомобиль или арендовать его, то все равно с удовольствием рассматриваем фотографии, представляя, как душевно можно провести здесь время. Просыпаться и видеть за окном горы, реку или море, а не окна «человейника» напротив, завтракать на природе, вдыхать аромат кофе с дымком, а после проехать еще немного и оказаться в совершенно другом живописном месте.

Особое удовольствие доставляет продуманность внутреннего пространства кемперов, где каждый уголок имеет смысл и может использоваться по нескольким назначениям. И все это — мобильно, автономно, независимо.

Мы выбрали несколько кемперов и домов на колесах, которые интересны своими решениями либо обладают уникальными характеристиками, а также те, при создании которых была проявлена незаурядная смекалка. И расставили их, условно, по местам в нашем рейтинге. Почему условно? Потому что все они достойны внимания, а первое место зависит, скорее, от взгляда на жизнь того, кто выбирает, а не от особенностей кемпера. Начнем с десятой позиции.

10. Bela Trendy на базе FIAT Doblo

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Большой автодом — это очень хорошо, так как в нем много места. Но нужно ли оно, если все пространство вокруг автомобиля — ваше? Небольшие габариты делают этот кемпер идеальным для поездок по узким лесным дорожкам или тесным улочкам небольших городов, на него не распространяются ограничения, как на грузовые автомобили, и он привычен в плане управления. При этом на борту Bela Trendy есть все необходимое. Именно это сочетание сделало его самым популярным экспонатом выставки автодомов, прошедшей этой осенью в Германии.

Кемпер рассчитан на троих жильцов, оборудован шкафом, кухней с холодильником, раковиной и 2-конфорочной плитой, санузлом и даже душевой кабиной. Большая двуспальная кровать расположена под потолком, где сухо и тепло, а третий участник поездки отдыхает в обеденной зоне, кресла и стол которой превращаются в односпальную кровать. Его стоимость составляет от 39 990 евро (более 2,8 млн рублей). Но в нашем списке есть аналогичные варианты подешевле.

9. Кемпер Lada Granta

Говоря о вариантах подешевле, мы имели в виду дом на базе Лады Гранты, который стоит от 1,1 до 1,8 млн рублей. Этот почти 5-метровый кемпер рассчитан на двоих путешественников и оборудован двумя отдельными кроватями, кухней с плитой и раковиной, шкафом, туалетом и даже душем. Вы когда-нибудь мылись в Гранте? Также автомобиль имеет розетки на 220 вольт, достаточно большой запас воды и электричества и множество опций, при заказе которых этот дом на колесах окажется еще комфортнее.

8. Mink Camper

У этого чуда на колесах только одна миссия — путешествия по Исландии, куда очень дорого ехать на собственном кемпере из-за астрономически высоких цен на паром. Проще арендовать кемпер на месте. Так решили двое местных жителей и не прогадали.

Mink Camper миниатюрен, но удивительно вместителен и очень хорошо продуман. Будучи рассчитанным на двоих взрослых и ребенка, прицеп оборудован кроватью размером 140х200 см. Над ней находится панорамная крыша. Мерзнуть не придется: есть теплые одеяла, подушки и обогреватель «Вебасто». Кроме того, имеются светодиодное освещение и аудиосистема. Возле задней двери расположена кухня с газовой плитой и кулером. В комплект аренды также входят столовые приборы и посуда. По сути, это 4-метровая палатка, которую не нужно разбивать.

7. TrailManor

Как и Mink Camper, это прицеп, но гораздо большего размера. Тем более в разложенном состоянии. Для его буксировки не нужен пикап или тяжелый внедорожник — достаточно кроссовера или минивэна. Длина прицепа может составлять от 8 до 9,5 метров, в зависимости от заказанной планировки. Раскладываясь, прицеп превращается, без преувеличения, в целую квартиру. Здесь есть полноценные кровати, диван, большие плита и холодильник, просторная ванная комната с нормальным душем, унитазом и даже туалетным столиком. Следует отметить, что кемпер создавался для женщины — жены разработчика. Поэтому и разложить этот дом из походного состояния в жилое может кто угодно, даже ребенок: у всех тяжелых элементов есть противовесы, облегчающие их установку.

6. Vixen

Это великолепный автодом из прошлого, который неплохо было бы повторить. Всего было выпущено лишь 600 таких автомобилей, и недавно один из них, с пробегом 98 000 км, выставлялся на продажу. Этот кемпер уникален тем, что создавался для водителя: низкий центр тяжести, малое сопротивление встречному потоку воздуха и двигатель BMW. В нем есть уютная кровать, кухня, подъемный потолок, диваны и стол, а также шкафы и полочки. А главное — у него огромная площадь остекления. Панорамная. И оцените то, как он выглядит!

5. Earthcruiser Escape G — Class

Этот автодом был создан специально для кругосветного путешествия. Сделан он на базе 4,5-тонного Mercedes—Benz G—класса и хорош как на трассе, так и на бездорожье. Автомобиль оснащен неприхотливым турбодизелем мощностью 184 л.с., лебедками, блокировками дифференциалов, огромными топливными баками, аккумуляторами, а также системой видеонаблюдения за периметром, GPS—навигацией и Wi—Fi. Комфорта здесь немного: душ и туалет — выдвижные, кухонный блок оборудован дизельной плитой, есть раковина и холодильник с морозилкой. В задней части салона расположены лежак и сиденья, которые, складываясь, образуют с лежаком большую кровать для двоих-троих. Пожалуй, спартанская обстановка не имеет значения, если под колесами целый мир.

4. Torsus Praetorian Overland

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Этот дом на колесах годится не только для дорог, но и для направлений. На нем можно отправиться куда угодно, хоть на Урал. Здесь есть и полный привод, и 6-цилиндровый дизельный мотор мощностью 240 л.с. (925 Нм). Правда, скорость его максимум 117 км/ч, и до Урала нужно еще «допилить».

Коли человек забрался в глушь, ему нужна автономность. Для этого Torsus Praetorian Overland оборудован 150-ваттными солнечными панелями, аккумуляторами, большими резервуарами с пресной и технической водой и системой подогрева воды, а также газовой плитой с духовкой и вытяжкой. Естественно, здесь есть холодильник, микроволновка и даже стиральная машина, а также кладовка и множество шкафов. Все это не помешало вместить в кемпер душ, туалет и большую двуспальную кровать. Чтобы не отрываться от цивилизации совсем и знать, например, сколько процентов составит инфляция по итогам года, дом оборудован спутниковым телевидением.

3. Hymer Vision Venture

Этот автодом — всего лишь концепт, но не исключено, что компания рано или поздно начнет его серийное производство. Он построен на базе полноприводного Mercedes—Benz Sprinter и в сотрудничестве с компанией BASF. Поэтому кузов автомобиля покрыт отражающей инфракрасное излучение краской, из-за чего внутри прохладно даже в жаркий день. Этажей в доме два. Первый имеет панорамные окна и полностью оборудованную кухню и гостиную, которая расширяется до размеров мира при открытых задних дверях. На втором этаже, куда ведет шикарная лестница, находится двуспальная кровать. Ради практичности второй этаж — складной, но его стенки сделаны из материала, который не пропускает ни тепло, ни звуки.

2. Bowlus Road Chief Wave

Кемпер продолжает тему «Как он выглядит!», начатую в нашем рейтинге автодомом для водителя Vixen. Снаружи он похож на самолет, так как создан по мотивам кемпера, разработкой которого в 1934 году занимался пилот и авиаконструктор Хаули Боулюс. Длина — либо 7,32, либо 7,92 метра, в зависимости от версии. В любом случае кемпер располагает четырьмя кроватями, душевой комнатой и туалетом. Кухня расположена в носовой части и оборудована шкафами, раковиной, плитой и микроволновой печью. Внутреннее пространство стилизовано под яхту. Несмотря на стиль ретро, управлять техникой можно с помощью смартфона или планшета.

1. EarthRoamer LTi

В этом кемпере сочетаются стиль, мощь, технологичность и комфорт. Создан он на базе пикапа Ford F-550 Super Duty с 6,7-литровым мотором и поражает своей продуманностью. Во-первых, его кузов сделан из легкого и прочного карбона, что снижает центр тяжести и не мешает ездить по бездорожью. Во-вторых, в нем помещается 4546 литров воды и 432 литра топлива. При этом в машине нет ни генератора, ни газовых баллонов — все необходимое электричество он берет от мотора и солнечных батарей, добывающих в час до 1320 ватт энергии и заряжающих аккумулятор емкостью 11 000 Вт.ч.

В-третьих, этот дом на колесах весьма вместителен и рассчитан на шестерых бодрствующих или четверых спящих. В-четвертых, кемпер, как ему и положено, оборудован кухней, диванами и даже ванной комнатой, а шкафы у машины есть не только внутри, но и снаружи. Несмотря на стоимость более 37 млн рублей, очередь на этот кемпер растянулась почти на год.

Ознакомиться с подборкой самых необычных кемперов можно здесь.

Фото: EarthRoamer, Bowlus Road Chief, Hymer, Torsus, Auto-Medienportal.Net/Earthcrusier, Facebook Marketplace, YouTube, Auto-Medienportal.Net/Mink Campers, «Люкс Форм»