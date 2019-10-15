Мини-автодом на базе FIAT Doblo: там есть даже ванная

Скромные размеры делают «каблучок» очень привлекательным.

Большие автодома предлагают все мыслимые удобства, но управлять таким автомобилем не всегда удобно, да и проезжает он не везде. Поэтому именно скромные размеры делают этот «каблучок» настолько привлекательным.

Несмотря на компактность, в этом автодоме на базе FIAT Doblo, получившем название Bela Trendy, есть все самое необходимое, как и в его более габаритных собратьях. При этом ездить на нем можно и по заросшим тропинкам, и по узким улочкам.

Кстати, этот автомобиль стал одним из самых популярных на прошедшей недавно в Германии выставке автодомов. Там про него снимали фильмы, один из которых мы решили опубликовать. Его автор Алан Хит дал развернутый обзор Bela Trendy, в котором все понятно и без перевода.

Автодом на базе FIAT Doblo оснащен 1,6-литровым турбодизелем мощностью 103 л.с. и 290 Нм, который должен прекрасно справляться с дополнительным весом автомобиля. В салоне машины, рассчитанном на троих путешественников, есть кухня, а также ванная с душем. Над местом водителя находится большая двуспальная кровать, а обеденный стол с креслами могут превращаться в небольшую кровать для одного человека. Напротив столовой находится полностью оборудованная кухня с 78-литровым холодильником, раковиной и двухконфорочной плитой. Здесь есть место для хранения продуктов и даже маленький шкаф для одежды. Ванная и туалет расположены в задней части автомобиля — это одна комната с раковиной посередине.

Неизвестно, какой запас воды, электричества и газа есть в Bela Trendy. Судя по всему, небольшой, а значит для продолжительных путешествий без частых дозаправок он не годится.

Стоимость Bela Trendy 1S составляет от 39 990 евро (2 834 291 рубль). Версия 1G, представленная на видео, стоит немного дороже — 44 168 евро (3 130 407 рублей).

Производители автодомов уже начали готовиться к беспилотной эре, создавая весьма интересные концепты.

Фото, видео: YouTube