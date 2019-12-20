Невероятный автодом на базе Chevrolet COE был построен канадским экспертом в области реставрации автомобилей.

Расс Моен из Порт-Альберни (Канада) давно мечтал об уютном и стильном доме на колесах. Набив руку реставрацией таких машин, как Chevy 1955 года, Camaro Z28 1973 года, Corvette 427 1966 года и Ford 1934 года, Моен занялся созданием уникального автомобиля, который получил название Chevrolet Tourliner. В основу столь необычного дома на колесах, который строился пять лет, лег грузовик Chevrolet COE 1954 года выпуска.

Изначально идея была очень простой: установить на шасси Chevrolet Advance-Design COE уже готовый кемпер. Но это оказалось весьма проблематично — выяснилось, что заводское шасси не способно выдержать дополнительный вес. Поэтому Моен решил зайти с другой стороны и приступил к монтажу кабины классического грузовика на шасси автодома 1985 года выпуска. При этом каркас жилого отсека пришлось изготавливать на заказ. Чтобы автомобиль не испытывал недостатка мощности, Расс Моен решил оснастить его турбодизельным двигателем Cummins V8 объемом 5,9 литра и мощностью 400 л.с. и 1085 Нм. Также было решено укомплектовать автомобиль самовыравнивающейся пневматической подвеской.

Из кабины Tourliner, оснащенной всеми привычными современными системами, среди которых, например, электрические стеклоподъемники и обогрев сидений, есть удобный проход в жилую зону, оформленную в стиле яхты, где сочетаются дорогая кожа и различные породы дерева (береза, вишня и тик). Здесь удивительным образом поместились спальня, гостиная, кухня и ванная комната.

Кастомный Chevrolet Tourliner 1954 года — дом на базе хот-рода Невероятный автодом на базе Chevrolet COE был построен канадским экспертом в области реставрации автомобилей. Кастомный Chevrolet Tourliner 1954 года — дом на базе хот-рода

На базе грузовиков получаются отличные дома на колесах, как, например, дом на базе Урала.

Фото, видео: Расс Моен