Полтора года строили свой передвижной дом Вольфганг и Герхард. Трехосный автомобиль Урал-4320 остался в Германии после распада ГДР, потом попал в Польшу, они его выкупили и превратили в образцовый кемпер.
В автодоме есть все необходимое для комфортной жизни: гостиная со столиком и мягкими сиденьями, двухъярусная кровать, кухня с газовой плитой и холодильником, санузел. Две автономные системы отопления обеспечивают тепло и горячую воду, а источниками энергии служат два 12V аккумулятора, которые могут питаться от генератора двигателя автомобиля, от солнечных батарей на крыше, от подвесного порта 220V, а также от аварийного генератора. Есть бак с 400 литрами питьевой воды, бойлерное оборудование и портативный душ.
Энтузиасты уже проехали на своем Урале по дорогам Европы и просторам России семь тысяч километров, и их радует буквально все. Герхард, который отлично знает русский язык, отмечает, что машина мощная, легко преодолевает ненастья и плохие дороги и что в Европе таких не делают…
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Видео: YouTube
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