Сегодня, в 9:52 Очередной рэпер перекрыл движение на Новом Арбате ради клипа Окружив себя Майбахами, певец и стритрейсер Григорий Зироян снимал клип на проезжей части, мешая дорожному движению.
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Григорий Зироян, известный своей страстью к пению во время нарушения правил дорожного движения (превышении скорости и игре в «шашки»), решил, что в клипе ему необходимо прогуляться в халате и тапочках по проезжей части Нового Арбата в окружении автомобилей Maybach.
В результате съемок было заблокировано движение по улице. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы уже обратился в полицию с заявлением.
«Такие действия грубо нарушают ПДД. Департамент транспорта Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении департамента на страничке «Московский транспорт» в Твиттере.
Клип, в котором молодой человек гуляет по Новому Арбату, был опубликован 13 декабря 2019 года. В данный момент в ГИБДД изучают видеозапись.
Идея прогулок по Новому Арбату с блокировкой движения не нова. Точно такое же нарушение совершила некая Карина Лазарьянц. Фото: Telegram-канал Mash
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