Мажоры перекрыли Новый Арбат ради клипа

В Москве два блогера, Давид Манукян и Карина Лазарьянц, во время съемок своего клипа перекрыли движение на улице Новый Арбат. Молодые люди не танцевали, а просто шли размахивая руками в такт музыке на фоне вынужденных плестись за ними автомобилей. Новый Арбат, надо думать, был выбран не случайно: на МКАДе или Рязанском проспекте мажорам в спортивных костюмах пришлось бы пританцовывать на фоне Жигулей и «пазиков».
После того как клип был размещен в соцсети на странице Карины Лазарьянц, фактом нарушения ПДД заинтересовались в столичной ГИБДД. Запись была обнаружена полицейскими в ходе ежедневного мониторинга размещаемой в Сети информации.
«По данному факту сотрудниками 1-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве возбуждено административное расследование. В настоящее время известны данные предполагаемых правонарушителей. Проводится работа по установлению их местонахождения с целью привлечения к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством», — рассказали в УГИБДД по Москве.
В последнее время среди золотой молодежи стало модно перекрывать движение на оживленных улицах для съемок своих клипов. Делается это без уведомления правоохранительных органов и без получения каких бы то ни было разрешений. Параллельно эти артисты пытаются создать себе скандальный имидж. Прибегла к этому методу и Карина Лазарьянц, которая сыграла несколько ролей в сериалах «Универ», «Интерны» и «Молодежка».
- В октябре прошлого года подобная история произошла на МКАДе. Тогда танцами певицы Yaxana были задержаны несколько автомобилей скорой помощи. Когда же певица попалась сотрудникам ГИБДД, выяснилось, что она управляла автомобилем без водительских прав.
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Фото, видео: YouTube
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