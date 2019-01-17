Мажоры перекрыли Новый Арбат ради клипа

Чтобы привлечь к себе внимание, актриса из «Молодежки» и начинающая певица Карина Лазарьянц во время съемок клипа перекрыла движение в центре Москвы. В ситуации уже разбирается столичная ГИБДД.

В Москве два блогера, Давид Манукян и Карина Лазарьянц, во время съемок своего клипа перекрыли движение на улице Новый Арбат. Молодые люди не танцевали, а просто шли размахивая руками в такт музыке на фоне вынужденных плестись за ними автомобилей. Новый Арбат, надо думать, был выбран не случайно: на МКАДе или Рязанском проспекте мажорам в спортивных костюмах пришлось бы пританцовывать на фоне Жигулей и «пазиков».

После того как клип был размещен в соцсети на странице Карины Лазарьянц, фактом нарушения ПДД заинтересовались в столичной ГИБДД. Запись была обнаружена полицейскими в ходе ежедневного мониторинга размещаемой в Сети информации.

«По данному факту сотрудниками 1-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве возбуждено административное расследование. В настоящее время известны данные предполагаемых правонарушителей. Проводится работа по установлению их местонахождения с целью привлечения к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством», — рассказали в УГИБДД по Москве.

В последнее время среди золотой молодежи стало модно перекрывать движение на оживленных улицах для съемок своих клипов. Делается это без уведомления правоохранительных органов и без получения каких бы то ни было разрешений. Параллельно эти артисты пытаются создать себе скандальный имидж. Прибегла к этому методу и Карина Лазарьянц, которая сыграла несколько ролей в сериалах «Универ», «Интерны» и «Молодежка».

Фото, видео: YouTube