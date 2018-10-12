Перекрывшую ради клипа МКАД певицу поймали без прав за рулем

Перекрывшая недавно МКАД для съемок своего клипа певица Yaxana была задержана полицейскими за рулем автомобиля без прав и с непристегнутым ремнем безопасности.

Певица Yaxana (Оксана Яковлева)

Привлекшая к себе внимание певица Yaxana, она же жена депутата подмосковного Щелково Оксана Яковлева, оказалась злостной нарушительницей. Во-первых, как мы уже писали, она ради съемок своего клипа перекрыла Московскую кольцевую автодорогу, чем задержала несколько автомобилей скорой медицинской помощи. За это ей был выписан штраф в размере 500 рублей.

«Привлечена к административной ответственности одна из участниц скандального видеоролика. 11 октября сотрудниками ДПС была остановлена иномарка, за рулем которой находилась одна из участниц видеоролика. Ею оказалась 29-летняя жительница Московской области. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ („Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения“)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Во-вторых, в момент остановки Оксана оказалась непристегнутой ремнем безопасности, за что ей также был выписан штраф в размере 1000 рублей, согласно статье 12.6 КоАП РФ.

В-третьих, певица управляла автомобилем, не имея водительских прав, за что на нее также был составлен административный протокол.

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Фото: Instagram.com/yakovleva.ksana