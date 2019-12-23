Вчера, в 16:43 В гараже деда обнаружили «новую» Волгу и 4 ящика водки Дедушка хранил эту машину 30 лет, но вот ездить почему-то не стал — на одометре всего 844 километра пробега.
Абсолютно новая Волга ГАЗ-2410 1989 года выпуска досталась нынешнему владельцу по наследству от давно умершего родственника. Обнаружили раритет в одном из небольших городков Полтавской области, пишет блогер
Roma-Urraco.
Вроде бы, принадлежала она главному милиционеру этого городка. По документам приобретен автомобиль в 1990 году, понятно, что владельцем был какой-то местный «шишка», потому что купить Волгу просто так было трудно. Машину явно держали на «выход», у владельца, по легенде, была еще вазовская «шестерка», на которой он и ездил постоянно.
Пылилась в гараже Волга 30 лет, и поскольку хозяин щедро обработал ее составом для консервации «Мовилем», сохранилась в хорошем состоянии, ржавчины практически нет.
Оснащен автомобиль 2,4-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-402 мощностью 100 л.с., с ним и 4-ступенчатой механикой автомобиль мог разогнаться до сотни за 18 секунд.
Максимальная скорость автомобиля — 145 км/ч. Рассчитан автомобиль на работу на топливе АИ-93.
Кроме машины блогер обнаружил в гараже еще четыре ящика настоящей советской водки, много инструмента, манометр, автомобильную переноску, пачки дешевых сигарет, которые использовались не для курения, а для одымления салона от насекомых, а еще большое количество компонентов для Волги: амортизаторы, оптика, рессоры, карбюратор, помпа и многое другое. Видно, что владелец был запасливый, он хорошо подготовился и намеревался ездить на машине долго и счастливо.
Фото: Roma-Urraco
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