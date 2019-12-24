VW выпустит 34 новые модели в 2020 году

В ближайшее время компания планирует вывести на рынок 22 новые модели и 12 новых кроссоверов, среди которых будут машины с электрическими и гибридными силовыми установками.

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Volkswagen строит на 2020 год поистине наполеоновские планы. Немецкий автопроизводитель выпустит 34 новые модели в следующем году. В долгосрочной перспективе VW собирается запустить производство 75 электромобилей и 60 моделей с гибридными силовыми установками до 2030 года. Для этого компания намерена инвестировать 19 миллиардов евро в будущие технологии в течение ближайших четырех лет. Из них 11 миллиардов евро пойдут на развитие электромобилей.

В планах компании сократить количество вредных выбросов в атмосферу к 2025 году в два раза, а к 2050-му исключить их вовсе, перейдя на электротягу. При этом компания все еще не оправилась от дизельного скандала, который пытаются раздуть снова и снова. Например, в декабре этого года в штаб-квартире VW вновь прошли обыски из-за очередных обвинений в мошенничестве с дизельными двигателями.

Сегодня компания занимается ребрендингом, разрабатывая и выпуская электромобили ID.3 с 550-километровым запасом хода и ID.4, который станет одной из новых моделей 2020 года. К 2022 году VW намерен выпускать электромобили на 16 заводах по всему миру.

При этом Volkswagen избавится от трех непопулярных моделей — Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack.

О том, какие еще автомобили будут сняты с производства в 2020 году, читайте здесь.

Фото: Volkswagen