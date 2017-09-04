Это все! 35 моделей, которые снимаются с производства

Среди моделей, выпуск которых прекратится в ближайшее время, есть немало именитых и даже культовых.

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Модели приходят и уходят. Вчерашние бестселлеры себя изживают, и на смену им приходят новые. Иногда на выпуск нового поколения просто нет денег, и модель покидает рынок. Есть множество причин, по которым модели исчезают из продажи. В этом году в прощальном списке их слишком много.

Audi

Audi ТТ был очень интересной и стильной моделью, из которой даже хотели сделать 4-дверное купе. Но не задалось. Надеемся, что в скором времени его место займет электрический спорткар.

Audi A3 Cabriolet пользовался невысоким спросом даже в южных странах. В целом продажи A3 в последние годы снижаются.

BMW

Конец эпохи Gran Turismo? Из модельного ряда компании выводятся два автомобиля класса: BMW 3-й серии Gran Turismo и 6-й серии Gran Turismo. Покупателям гораздо интереснее кросс-купе, которых в модельном ряду этого автопроизводителя немало.

Buick

Бренд Buick избавляется от седанов: уходят незнакомые российскому покупателю Cascada и LaCrosse. Объемы их продаж были ничтожны, а сами автомобили — скучны, по мнению американских автожурналистов.

Cadillac

Бренд Cadillac обновляет модельный ряд, избавляясь от CTS, ATS, XTS и CT6. CTS и ATS заменят на CT5 и CT4 соответственно. Для замены XTS у компании, к сожалению, ничего нет. Удивительно, что с производства вместе с закрытием завода снимают и CT6.

Chevrolet

Компания Chevrolet удивила еще больше, решив прекратить выпуск электрического Volt, а также гибридной версии Malibu. Исчезнут из продажи также Cruze и некогда легендарная Impala.

FIAT

Компания решила избавиться от хэтчбека Fiat 500, кабриолета и электрической версии 500e. Остаются только версии 500X и 500L. Уходит и родственник Мазды MX—5 — FIAT Abarth.

Ford

Частично ушедший с российского рынка Ford тоже прореживает модельный ряд, избавляясь от невостребованных моделей. Этот год официально стал последним для Ford Flex, Fiesta и Taurus. Их место займут кроссоверы и внедорожники.

Hyundai

Компания Hyundai снимает с производства Santa Fe XL, известный в России как Grand Santa Fe. Его заменит новая модель — Palisade, о которой мы писали.

Infiniti

Есть потери и в модельном ряду Infiniti. Автопроизводитель избавляется от невостребованных кроссовера QX30 и Q70 — самого большого седана в линейке. То есть у Infiniti больше нет флагманского седана, а лидером бренда становится кроссовер QX80.

Jaguar

От флагмана избавляется и компания Jaguar, снимая с производства модель XJ и анонсируя ее замену на подобную, но электрическую.

Mercedes-Benz

Кто с чем, а Mercedes—Benz прощается с моделью Mercedes—AMG SL 63. Но в модельном ряду остаются SL 450 и SL 550. Так себе замена, но экологические стандарты диктуют свою волю. Пока, правда, можно еще купить Mercedes—Benz S 63 Cabriolet и AMG GT Roadster.

Lincoln

Автомобили Lincoln плохо знакомы российским автомобилистам, поэтому оплакивать уходящий кроссовер MKC мы не будем, тем более что его заменит Lincoln Corsair — более современная и технологичная модель.

Nissan

Компания Nissan прекратит выпуск трех моделей — родстера 370Z (купе остается), гибридной версии кроссовера Rogue (X—Trail) и хэтчбека Versa Note, который заменит седан Versa.

Smart

Этот бренд покидают бензиновые версии модели Fortwo. Останутся только электромобили, которые в России популярностью не пользуются.

Toyota

Prius C — самая дешевая и самая скучная версия модели, отличающаяся крошечными размерами. Ее место в модельном ряду займет Toyota Corolla Hybrid.

Volkswagen

Компания Volkswagen избавляется от неликвида — моделей, спрос на которые не оправдывает их выпуск. Таковыми к сегодняшнему дню стали машины Beetle, Golf SportWagen и Golf Alltrack. Смена поколений Гольфа не осталась без последствий. Новинка, помимо стандартной, будет продаваться только в двух версиях — GTI и Golf R.

Российские покупатели предпочитают, в основном, автомобили лишь трех классов.

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