Новый флагман Hyundai  — известна дата начала продаж (обновлено) — журнал За рулем

Новый флагман Hyundai  — известна дата начала продаж (обновлено)

В модельном ряду компании Palisade заменит ушедший кроссовер Hyundai Grand Santa Fe.

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Продажи нового кроссовера Hyundai Palisade, который уже получил Одобрение типа транспортного средства, дающее право на реализацию автомобиля на территории РФ, должны начаться во второй половине 2020 года, сообщили «За рулем» в российском представительстве марки.

Новый автомобиль уже продается на рынках Южной Кореи, США и Канады. В России кроссовер заменит модель Grand Santa Fe, снятую с продаж.

Hyundai Palisade имеет просторный салон, рассчитанный на семерых человек, включая водителя. Длина машины составляет 4981 мм, ширина — 1976 мм, а высота — 1750 мм. Колесная база достигает 2900 мм. Благодаря большому заднему свесу багажник кроссовера вмещает до 510 литров.

Предлагаться новый флагманский кроссовер компании будет с двумя двигателями на выбор покупателя. Официальной информации об этом пока нет, но, согласно предположениям, выбирать можно будет между экономичным и практичным 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л.с. (по одной из версий — 150 л.с.) и бензиновым атмосферным V6, мощность которого составляет 295 л.с. при 3,8 л объема. Оба агрегата будут оснащаться 8-ступенчатым автоматом, управляемым с помощью кнопок.

В базе автомобиль предлагается с передним приводом, а в более дорогих комплектациях и с бензиновым двигателем кроссовер будет оснащаться системой полного привода HTRAC.

Фото: Hyundai

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