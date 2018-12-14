Новый Hyundai Tucson — первые подробности — журнал За рулем

Новый Hyundai Tucson — первые подробности

Дистанционная парковка, мягкий пластик, камеры мертвых зон, дистанционное управление — кроссовер получит массу инновационных систем.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

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Hyundai Tucson нового поколения активно тестируется, а в Сети появилось достаточно шпионских фото, чтобы дизайнеры могли нарисовать, как будет выглядеть автомобиль без камуфляжа.

Южнокорейский автопроизводитель готовит новинку за новинкой. Это и новая Sonata, и Palisade, а теперь и новый Tucson. Его каскадная решетка радиатора сливается со светодиодными дневными ходовыми огнями, под которыми расположены фары, обрамленные воздуховодами, предполагает издание Carscoops. Задняя часть автомобиля получит узкие фонари и большой диффузор под бампером.

Жесткий пластик в салоне нового поколения кроссовера исчезнет, а вместо него появится упругий полиуретан, который также улучшит звукоизоляцию и не будет скрипеть. Предполагается, что Tucson получит несколько вариантов отделки салона, в разных цветах и с контрастной строчкой вдоль швов.


Кроме того, появятся 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, функция пуска двигателя со смартфона и беспроводная зарядка телефона. Среди систем помощи водителю ожидаются адаптивный круиз-контроль, система автономного торможения при угрозе столкновения, система удержания в полосе движения и контроля мертвых зон, которая будет транслировать картинку на панель приборов. Также будет предлагаться система дистанционной парковки — новый Tucson сможет самостоятельно выезжать к владельцу из труднодоступных парковочных мест или, наоборот, вставать на них.


Линейка двигателей состоит из 1,6-литрового турбодизеля CRDi мощностью 180 л.с. и 264 Нм, 2-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя и 2,5-литрового GDI. Также можно будет приобрести кроссовер со 192-сильной гибридной силовой установкой SmartStream, которая устанавливается на седан Sonata. Новый Tucson будет предлагаться как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях.


Конкурировать Tucson четвертого поколения продолжит с такими кроссоверами, как Honda CR-V, Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Subaru Forester, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 и соплатформенный Kia Sportage.

Нынешнее поколение Hyundai Tucson продается в России по цене от 1 499 000 рублей и оснащается 2-литровыми бензиновым и дизельным двигателями мощностью 150 и 185 л.с.

Фото: carscoops.com

Новый Hyundai Tucson — первые подробности
Новый Hyundai Tucson — первые подробности
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