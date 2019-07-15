Hyundai Tucson получит новый двигатель

В базе Роспатента появилась документация на кроссовер с новым 184-сильным мотором объемом 2,4 литра.

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Скоро в продаже может появиться Hyundai Tucson с новым двигателем — соответствующее дополнение Одобрения типа транспортного средства появилось в базе Роспатента.

Согласно документации, это будет бензиновый 4-цилиндровый атмосферный двигатель G4KJ-5 объемом 2359 см3 (2,4 литра), работающий на 92-м бензине. Его мощность составляет 184 л.с. и 237 Нм.

Оснащаться новый мотор кроссовера будет как механической, так и автоматической коробками передач — на выбор покупателя. Но механическую трансмиссию получит только переднеприводная версия кроссовера. Автоматом будут оснащаться как переднеприводная, так и полноприводная версия.

Снаряженная масса переднеприводного кроссовера с механической коробкой составит 1539 кг, а полная — 1895. С системой полного привода и автоматической трансмиссией кроссовер в снаряженном состоянии будет весить 1731 кг, а его полная масса составит 2135 кг.

На сегодняшний день продающиеся в России кроссоверы оснащаются тремя моторами на выбор. Это два бензиновых агрегата объемом 1,6 и 2 литра, а также 2-литровый турбодизель. Мощность турбированного бензинового двигателя объемом 1,6 литра достигает 177 л.с., а работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. Атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 150 л.с. может оснащаться механической коробкой или классическим автоматом. Что касается 185-сильного турбодизеля, то он будет поставляется исключительно с 8-ступенчатым автоматом.

Стоимость Hyundai Tucson — от 1,5 до 2 с небольшим миллионов рублей.

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Фото: Hyundai