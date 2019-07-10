Hyundai решилась на выпуск пикапа. Осталось его разработать

Выпуску первого в истории марки Hyundai пикапа мешала то смена руководства, то гнев Дональда Трампа.

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Первый пикап Hyundai будут собирать на территории США, решили в компании. Дело за малым — разработать серийную версию автомобиля.

Концепт пикапа Hyundai Santa Cruz впервые был показан еще четыре года назад на автосалоне в Детройте. Серийный вариант автомобиля еще не создан, хотя решение руководства о производстве модели давно принято. Cо слов вице-президента Hyundai Марка О'Брайана, когда производство начнется, оно, скорее всего, будет сосредоточено в США.

В интервью Automotive News О'Брайан сказал, что пикап «должен выпускаться в Северной Америке». Это поможет Hyundai избежать 25-процентных пошлин на ввоз в страну и любых «политических противоречий». О'Брайан отметил, что президент США Дональд Трамп очень недоволен теми компаниями, которые производят новые автомобили в Мексике, а не в США.

Hyundai не сообщает дату выхода новой модели, которая, благодаря яркой внешности, может иметь успех во многих странах. О машине вообще мало что известно. Однако понятно, что пикап не будет похож на концепт, внешность которого содержит уже неактуальные фамильные черты Hyundai. Вероятно, автомобиль построят на платформе кроссовера Tucson нового поколения, а конкурировать ему придется с Honda Ridgeline и Ford Ranger.

Напомним, что руководство Hyundai одобрило производство Santa Cruz в конце 2016 года, и предполагалось, что пикап выйдет в 2018 году, как модель 2019 года. Однако из-за смены генерального директора сроки появления автомобиля были перенесены. Теперь проект снова в силе и над ним ведутся работы.

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Фото: Hyundai