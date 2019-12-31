Праздничные пробки прекрасны! Но с высоты птичьего полета

Перед новогодними праздниками Москва, да и не только она, встала в пробках. Что называется, наглухо. Но бывает и хуже: может, от этого кому-то станет легче.

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Праздники связаны с разъездами, а разъезды — с традициями. Это и покупка продуктов к праздничному столу, и поиск подарков, которые не стыдно положить под елку, и поездки в гости, что также является важной традицией в ряде стран. Например, в США День благодарения и Рождество празднуются в кругу семьи, причем несколькими поколениями, что становится настоящим испытанием и для дорог, и для людей.

Предлагаем насладиться полуминутным видео, показывающим многокилометровую пробку в Лос-Анджелесе на автостраде 405.

Это не пробка из-за крупной аварии или перекрытия дорог по случаю проезда VIP—персон. Это просто множество людей на дороге, едущие к родственникам накануне Дня благодарения.

Затор виден не только на автостраде, где автомобили стоят в 12 рядов, но и на смежных улицах, от квартала до квартала. Слышно, что диктор телеканала, комментирующий ситуацию, поражен масштабами пробки и одновременно восхищен ею. Видимо, для Лос-Анджелеса это тоже в диковинку.

Где в России живут самые спокойные водители, которых не выводят из себя даже пробки? Рейтинг вы найдете здесь.

Фото, видео: YouTube