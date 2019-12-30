Полицейские выяснили, что электрокары не годятся для погони за преступниками, потому что не могут ехать достаточно быстро или достаточно далеко без подзарядки. А израсходовано на них уже 1,5 миллиона бюджетных фунтов стерлингов.

Полиция Британии потратила миллионы фунтов стерлингов на электромобили, которые, по их признанию, бесполезны для преследования подозреваемых или для того, чтобы быстрее добраться на место для оказания помощи жертве.

А ведь закуплено минимум 448 экологически чистых транспортных средств! Но оказалось, что почти все так называемые «зеленые» автомобили и фургоны используются в рутинной жизни начальниками, чтобы добраться до работы.

В официальных полицейских отчетах признается, что электромобили не могут удовлетворить требованиям быстрого реагирования или преследования преступников. Они заряжаются слишком долго, чтобы быть готовыми к экстренным вызовам, и могут неожиданно разрядиться до окончания смены.

Тори Дэвид, бывший специальный констебль, говорит так: «Начальникам полиции нужно проявить немного здравого смысла. Мне не раз доводилось бывать в ситуациях, когда в полицейскую машину поступает экстренный вызов. Вы никогда не можете предсказать, что будет дальше, и поэтому нужно очень дозированно использовать электромобили».

Скотленд-Ярд располагает 134 экологичными транспортными средствами и хочет сделать весь свой парк «зеленым» к 2050 г., чтобы избежать необходимости платить ежедневный экологический сбор в 12,5 фунтов стерлингов за въезд в «зону сверхнизких выбросов».

Столичная полиция приобрела электрокары марок BMW, Mitsubishi и Toyota, а теперь для скоростных погонь нужно еще приобрести и дизельные автомобили. Во внутреннем отчете говорится, что электромобили еще не настолько совершенны, чтобы они могли соответствовать задачам органов правопорядка.

Кентская полиция, имеющая два Nissan Leaf и BMW i3, признается: «У электромобилей нет достаточного запаса хода, и для зарядки требуется слишком много времени, что является серьезным препятствием для их массового применения».

С электромобилями есть и еще одна проблема — никто не знает, как их утилизировать!



Фото: depositphotos и ТАСС